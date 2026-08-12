Road to Battlefield 2026: Orta Avrasya startup’ları için yeni fırsatlar

Silkroad Innovation Hub ve TechCrunch iş birliğiyle düzenlenen prestijli Road to Battlefield yarışması, ikinci sezonunda rekor sonuçlara imza atıyor. Ixbt.com’a göre bu girişim, Orta Avrasya bölgesindeki yetenekli kuruculara San Francisco’daki Disrupt etkinliği kapsamında düzenlenen uluslararası TechCrunch Startup Battlefield 200 platformuna doğrudan erişim sağlamayı amaçlıyor. Yarışma, Freedom Holding, Astana Hub ve IT Park Uzbekistan’ın desteğiyle gerçekleştiriliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Silkroad Innovation Hub’ın kurucusu ve CEO’su Asset Abdualiyev’e göre programın temel amacı, bölgede dünyanın henüz keşfetmediği potansiyele sahip ekipleri küresel girişim sermayesi fonları ve ekosistemlerle buluşturmak. Geçen yıl ilk kez düzenlenen yarışmaya 27 ülkeden 485 başvuru gelmiş ve bu, o dönemde bölgedeki en büyük startup tanıtım etkinliği olmuştu. Polygraf AI, Surfaice ve Investbanq adlı üç startup, uluslararası sahnede bölgeyi temsil etmişti.

Rekor sonuçlar ve yapay zekânın üstünlüğü

Bu yıl yarışmanın kapsamı daha da genişledi ve başvuru sayısı 39 ülkeden 726’ya ulaştı. Bu, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50’lik bir artışa ve katılımcı ülke sayısının ondan fazla arttığına işaret ediyor. Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Güney Asya’yı kapsayan yarışmada başvuruların ezici çoğunluğu — 726 başvurunun 609’u, yani yaklaşık yüzde 84’ü — yapay zekâ ürünlerinden oluştu. Bu da yapay zekâ teknolojilerinin bölgedeki kurucular arasında ana odağa dönüştüğünü gösteriyor.

Çevrim içi eleme aşamalarına sekiz ülkeden 47 deneyimli jüri üyesi katıldı. Katılımcılar arasında girişim sermayesi fonlarının temsilcileri, önde gelen teknoloji merkezlerinin yöneticileri ve şirketlerini başarıyla büyütmüş girişimciler yer aldı. Ayrıca değerlendirme sürecinde AI-Dana adlı yapay zekâ jüri üyesi de yer alarak bağımsız bir değerlendirme sundu.

Bölgenin önde gelen ekosistemleri ve Özbekistan’ın katılımı

Temmuz ayının başında gerçekleştirilen ulusal elemelerin ardından 22 gelecek vadeden startup bölgesel finale yükseldi. Özbekistan ve Kazakistan, proje başına 6’şar girişimle en yüksek sayıya ulaşarak öne çıktı. Bu durum, iki ülkenin bölgede en büyük startup ekosistemlerine dönüştüğünü açıkça ortaya koyuyor. Bölgesel finale yükselen Özbek ekipler şunlar:

MoliyAI

Sino AI

Deepen

Fermopolis

Oqim App

Cerberus

Astana Hub CEO’su Magzhan Madiyev’in belirttiğine göre Kazakistan’da ve genel olarak bölgede yapay zekâ ürünlerinde istikrarlı bir büyüme gözlemleniyor ve bu durum kuruluşun stratejik hedefleriyle tamamen örtüşüyor. Amaç, ABD gibi büyük pazarlara açılmaya hazır, küresel ölçekte rekabetçi yeni bir nesil yetiştirmek.

Gelecekte bölgesel finalde seçilecek en iyi üç finalist ekip, San Francisco’daki prestijli küresel etkinlikte Orta Avrasya’nın onurunu savunacak ve uluslararası yatırımcıların dikkatini çekme fırsatı elde edecek.