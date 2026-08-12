VideoVerse şirketinin 250 milyon dolarlık anlaşması nasıl çöktü

Hindistan startup dünyasında büyük bir başarı olarak duyurulan 250 milyon dolarlık satın alma, tartışmaların odağında kaldı. VideoVerse adlı video kesme ve düzenleme hizmetinin uluslararası alanda başarılı olması bekleniyordu, ancak bir yıl geçmeden anlaşma tamamen çöktü. TechCrunch yayınının aktardığı bilgilere göre yatırımcılar şu anda hisselerini alamazken, şirketin kurucusu ciddi hukuki süreçlerin merkezinde bulunuyor. Haberi Techcrunch.com aktarıyor .

VideoVerse başlangıçta sıradan bir startup olarak kurulmuş ve yıllar içinde inkübatörlerin desteğiyle büyümüştü. New York ve Tel Aviv'de faaliyet gösteren uluslararası spor medyası kuruluşu Minute Media, VideoVerse ile mayıs ayında imzalanan anlaşmanın iptal edildiğini açıkladı. Tarafların, anlaşma tamamlandıktan sonra bile ayrı tüzel kişiler olarak faaliyet göstermeye devam ettiği ortaya çıktı.

Dolandırıcılık ve sahte belge suçlamaları

Minute Media temsilcisi, şirketin faaliyetlerinde önemli tutarsızlıklar tespit edilmesinin ardından iş birliğini sonlandırma kararı alındığını belirtti. Mahkeme davaları ve alacaklıların iddialarına göre VideoVerse yöneticisi Vinayak Shrivastav, işletme görünümü altında gizli borçlar biriktirdi ve şüpheli işlemler gerçekleştirdi. Bu durum, startup dünyasında güven ve denetim süreçlerinin ne kadar sınırlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şu anda mahkemelerde birkaç büyük dava görülüyor. Örneğin 2023'te startup'ı destekleyen Bluestone Capital, dolandırıcılık gerekçesiyle dava açtı. Davacılara göre VideoVerse yatırım koşullarını ihlal etti ve satın alma bedelini ödemeyi reddetti.

Alacaklıların ve üst düzey yöneticilerin davaları

Bir başka şikâyette alacaklılar, Shrivastav'ın satın almanın hemen ardından aldığı dev borcun, daha doğrusu 64 milyon doların tahsil edilmesini talep ediyor. Suçlamalara göre yönetici, hissedarları yanıltmak için gerçek iş koşullarıyla uyuşmayan sahte birleşme belgelerini kullandı.

Çatışmalar yalnızca dış yatırımcılarla sınırlı kalmadı, şirketin içine de yayıldı. VideoVerse'ün operasyon direktörü (COO), ayrı bir dava dilekçesinde Shrivastav'ın imzasını taklit ettiğini ve anlaşmanın ardından on milyonlarca doları zimmetine geçirdiğini belirtti.

Sektöre etkisi ve gelecekteki riskler

VideoVerse kamuoyu tarafından pek tanınmasa da, uzun spor yayınlarını sosyal medya için kısa videolara dönüştüren otomatik araçlarıyla milyarlarca dolarlık sektörde önemli bir konuma sahipti. Sadeleştirilmiş ve hızlı klip çıkarma hizmetlerinin uluslararası spor dünyasında rağbet görmesi bekleniyordu.

Ancak bu olay, startup piyasasındaki anlaşmaların ve finansal şeffaflığın ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koydu. Ortaya çıkan hukuki sorunlar ve güven kaybı, yalnızca bu şirket için değil, Hindistan'ın tüm startup ekosistemi için de önemli bir ders oldu.