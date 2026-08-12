VideoVerse şirketinin 250 milyon dolarlık anlaşması nasıl çöktü

·5·Teknoloji
VideoVerse şirketinin 250 milyon dolarlık anlaşması nasıl çöktü

Hindistan startup dünyasında büyük bir başarı olarak duyurulan 250 milyon dolarlık satın alma, tartışmaların odağında kaldı. VideoVerse adlı video kesme ve düzenleme hizmetinin uluslararası alanda başarılı olması bekleniyordu, ancak bir yıl geçmeden anlaşma tamamen çöktü. TechCrunch yayınının aktardığı bilgilere göre yatırımcılar şu anda hisselerini alamazken, şirketin kurucusu ciddi hukuki süreçlerin merkezinde bulunuyor. Haberi Techcrunch.com aktarıyor .

VideoVerse başlangıçta sıradan bir startup olarak kurulmuş ve yıllar içinde inkübatörlerin desteğiyle büyümüştü. New York ve Tel Aviv'de faaliyet gösteren uluslararası spor medyası kuruluşu Minute Media, VideoVerse ile mayıs ayında imzalanan anlaşmanın iptal edildiğini açıkladı. Tarafların, anlaşma tamamlandıktan sonra bile ayrı tüzel kişiler olarak faaliyet göstermeye devam ettiği ortaya çıktı.

Dolandırıcılık ve sahte belge suçlamaları

Minute Media temsilcisi, şirketin faaliyetlerinde önemli tutarsızlıklar tespit edilmesinin ardından iş birliğini sonlandırma kararı alındığını belirtti. Mahkeme davaları ve alacaklıların iddialarına göre VideoVerse yöneticisi Vinayak Shrivastav, işletme görünümü altında gizli borçlar biriktirdi ve şüpheli işlemler gerçekleştirdi. Bu durum, startup dünyasında güven ve denetim süreçlerinin ne kadar sınırlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şu anda mahkemelerde birkaç büyük dava görülüyor. Örneğin 2023'te startup'ı destekleyen Bluestone Capital, dolandırıcılık gerekçesiyle dava açtı. Davacılara göre VideoVerse yatırım koşullarını ihlal etti ve satın alma bedelini ödemeyi reddetti.

Alacaklıların ve üst düzey yöneticilerin davaları

Bir başka şikâyette alacaklılar, Shrivastav'ın satın almanın hemen ardından aldığı dev borcun, daha doğrusu 64 milyon doların tahsil edilmesini talep ediyor. Suçlamalara göre yönetici, hissedarları yanıltmak için gerçek iş koşullarıyla uyuşmayan sahte birleşme belgelerini kullandı.

Çatışmalar yalnızca dış yatırımcılarla sınırlı kalmadı, şirketin içine de yayıldı. VideoVerse'ün operasyon direktörü (COO), ayrı bir dava dilekçesinde Shrivastav'ın imzasını taklit ettiğini ve anlaşmanın ardından on milyonlarca doları zimmetine geçirdiğini belirtti.

Sektöre etkisi ve gelecekteki riskler

VideoVerse kamuoyu tarafından pek tanınmasa da, uzun spor yayınlarını sosyal medya için kısa videolara dönüştüren otomatik araçlarıyla milyarlarca dolarlık sektörde önemli bir konuma sahipti. Sadeleştirilmiş ve hızlı klip çıkarma hizmetlerinin uluslararası spor dünyasında rağbet görmesi bekleniyordu.

Ancak bu olay, startup piyasasındaki anlaşmaların ve finansal şeffaflığın ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koydu. Ortaya çıkan hukuki sorunlar ve güven kaybı, yalnızca bu şirket için değil, Hindistan'ın tüm startup ekosistemi için de önemli bir ders oldu.

VideoVerseStartupDolandırıcılıkTeknolojiİş Dünyası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Honor Çin’de yapay zekâlı robot kameraya sahip yeni amiral gemisini tanıttıHonor Çin’de yapay zekâlı robot kameraya sahip yeni amiral gemisini tanıttıBugün, 20:52Piston V oyun mini bilgisayarı tanıtıldıPiston V oyun mini bilgisayarı tanıtıldıBugün, 20:23Road to Battlefield 2026: Orta Avrasya startup’ları için yeni fırsatlarRoad to Battlefield 2026: Orta Avrasya startup’ları için yeni fırsatlarBugün, 20:23Microsoft tehdidine rağmen Windows'ta yeni güvenlik açığı açıklandıMicrosoft tehdidine rağmen Windows'ta yeni güvenlik açığı açıklandıBugün, 20:22Google Pixel Watch 5 akıllı saati tanıtıldıGoogle Pixel Watch 5 akıllı saati tanıtıldıBugün, 19:55SpaceX Uzayda Yapay Zeka İçin Starmind Projesini BaşlatıyorSpaceX Uzayda Yapay Zeka İçin Starmind Projesini BaşlatıyorBugün, 19:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı