Liverpool, Myles Lewis-Skelly transferi için yarışa katılmalı

İngiltere Premier League’inin önde gelen kulüpleri transfer piyasasındaki hareketliliklerini sürdürüyor. TalkSPORT’un aktardığı bilgilere göre Londra ekibi Arsenal, gelecek vadeden orta saha oyuncusu Myles Lewis-Skelly’yi ligdeki rakipleri Manchester United ve Chelsea’ye teklif etti. 19 yaşındaki futbolcunun geleceği şimdilik belirsizliğini korurken bu durum diğer büyük kulüplerin de dikkatini çekiyor. Goal.com bu haberi aktarıyor .

Kulüp yönetimi bu adımı, Newcastle United’dan Bruno Guimaraes’in 75 milyon sterlin karşılığında transfer edilmesinin ardından oluşan mali dengeyi yeniden kurmak amacıyla attı. Orta saha hattında Declan Rice, Martin Zubimendi ve Mikel Merino gibi önemli isimlerin bulunması, genç yeteneğin ilk 11’deki şansını azaltıyor. Geçen sezon yalnızca beş maçta forma giyen futbolcu için bu durum ciddi değişikliklere yol açabilir.

Peterborough United sahibinin tavsiyesi

Peterborough United’ın sahibi Darragh MacAnthony, Liverpool’a bu transfer yarışına kesinlikle katılmasını tavsiye etti. Ona göre İngiliz futbolcunun değerinin 40 ila 60 milyon sterlin arasında olması adil bir rakam. MacAnthony, Liverpool kadrosunda sol bek pozisyonunda Milos Kerkez’e güçlü bir rekabet sunmak için Myles gibi çok yönlü bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

MacAnthony röportajında şunları söyledi: «Onu çok beğeniyorum, harika bir genç futbolcu. Neden Liverpool’a teklif edilmedi? Onun yaşındaki bir İngiliz oyuncu için bu makul bir fiyat». Ayrıca Kostas Tsimikas’ın çabalarına saygı duyduğunu belirten MacAnthony, Premier League düzeyindeki üst düzey rekabetin takıma yalnızca fayda sağlayacağını ifade etti.

Myles Lewis-Skelly’nin potansiyeli

Uzmanlara göre Lewis-Skelly’nin en güçlü yönü merkezdeki oyunu olsa da savunmanın solunda da başarılı bir şekilde görev yapabiliyor. Liverpool’un savunma hattını güçlendirmek ve kadro derinliği sağlamak için böyle çok yönlü bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Futbolcunun teknik becerileri ve savunma yetenekleri, onu her teknik direktörün oyun planı için önemli bir parça hâline getiriyor.

Ancak bu durumun genç oyuncunun duygusal hâlini nasıl etkileyeceği de tartışılıyor. Arsenal akademisinden yetişen ve taraftarların sevgisini kazanan genç futbolcunun kulübü tarafından diğer takımlara teklif edilmesi karşısında hayal kırıklığı yaşaması doğal. Uzmanlara göre modern futbolun acımasız kuralları çoğu zaman bu tür duygulara yer bırakmıyor.

Transfer döneminin kapanmasına kadar Manchester United ve Chelsea’nin ilgilerini resmileştirmesi gerekecek. Tahmini değeri yaklaşık 45 milyon sterlin olan futbolcu için yarış son aşamaya girdi. Liverpool yönetimi uzmanların tavsiyesine kulak vererek görüşmelere katılırsa transfer piyasasında ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor.