José Mourinho Real Madrid dönemini ve Casillas'la yaşadığı anlaşmazlığı anlattı

·41·Spor
José Mourinho Real Madrid dönemini ve Casillas'la yaşadığı anlaşmazlığı anlattı

Ünlü futbol teknik direktörü José Mourinho, kariyerindeki en tartışmalı dönemlerden biri olan —Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde yaşananları bir kez daha hatırladı. Netflix'te yayımlanan belgeselde Portekizli teknik adam, Kraliyet kulübündeki ilk günlerini, yıldız futbolcuların taleplerini ve takım kaptanı Iker Casillas'la yaşadığı sert anlaşmazlıkları ayrıntılı biçimde anlattı. Goal.com haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre yeni yapımda, Mourinho'nun 2010 yılında Madrid ekibine gelişi ve soyunma odasındaki ortamla yaşadığı çatışma ana konulardan biri olarak ele alınıyor. Teknik direktör, o dönemde takım futbolcularının kendilerine özgü alışkanlıklarının ve ayrıcalıklarının, katı disiplin anlayışıyla tamamen çeliştiğini vurguladı.

Iker Casillas'la ilk görüşmeler

José Mourinho'nun sözlerine göre, Iker Casillas'la yaptığı ilk üç görüşme, takımda çözülmesi gereken ciddi sorunlar bulunduğunu gösterdi. Deneyimli kaleci ve kaptan, teknik direktöre birkaç sıra dışı talep iletti.

Casillas özellikle, İspanya millî takımı oyuncularına daha fazla izin günü verilmesini istedi. Ayrıca Madrid'deki trafik yoğunluğunu gerekçe göstererek antrenman saatinin bir saat ertelenmesini ve maçlardan önce geleneksel olarak otelde toplanmak yerine doğrudan stadyumda buluşulmasını önerdi.

Mourinho bu konuda şunları söyledi: "Kısa sürede onların şımartıldığını fark ettim". Bu alıntı, teknik adamın o dönemdeki ruh hâlini ve yıldız futbolcularla çalışma felsefesini açıkça ortaya koyuyor.

El Clásico ve millî takımdaki anlaşmazlıklar

Belgeselde ayrıca Mourinho ile Casillas arasındaki ilişkinin gerilmesine yol açan diğer etkenlere de değinildi. Özellikle Real Madrid ile Barcelona arasındaki maçlarda yaşanan gerginlik, İspanya millî takımı ortamını da etkileyince anlaşmazlık daha da büyüdü.

O dönemde Iker Casillas, iki takımın oyuncuları arasındaki ilişkileri yumuşatmak amacıyla Barcelona kaptanı Xavi Hernández'le iletişime geçmeye çalıştı. Bu adım Mourinho'nun sert tepkisine neden oldu ve teknik direktör ile kaptan arasındaki çatışmayı daha da derinleştirdi.

José MourinhoReal MadridIker CasillasBarcelonaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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