Accel girişim sermayesi fonu Hindistan için 550 milyon dolarlık yeni fon topladı

·30·Teknoloji
Accel girişim sermayesi fonu Hindistan için 550 milyon dolarlık yeni fon topladı

Tanınmış girişim sermayesi yatırımcılarından Accel, Hindistan pazarına odaklanan 550 milyon dolarlık yeni fonunu başarıyla kapattı. Bu finansman, toplam değeri 3,5 milyar dolar olan küresel fon ağının bir parçası olarak yalnızca birkaç hafta içinde ve hedeflenen tutarın üzerinde toplandı. TechCrunch’ın haberine göre bu finansman süreci, şirketin önceki fonunda yatırım yapmak için hâlâ yeterli kaynak bulunmasına rağmen gerçekleştirildi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Verilere göre Accel, 19 ay önce kurulan 650 milyon dolarlık önceki Hindistan fonunun hâlâ yüzde 55’ten fazlasını yatırım yapmak üzere elinde tutuyor. Yeni fonun toplanmasına, piyasada yeterli sermayenin bulunduğu bir dönemde karar verilmesi, yatırımcıların bölgenin uzun vadeli potansiyeline duyduğu yüksek güveni gösteriyor.

Geleceğin temel yönelimleri ve yapay zekâ

Accel yönetimi, Hindistan’daki yeni girişim dalgasının yalnızca yapay zekâyı değil, tüketici interneti, fintech ve ileri üretim sektörlerini de kapsayacağına inanıyor. Fon, yapay zekâyı ayrı bir yatırım kategorisi olarak değil, diğer tüm alanları birbirine bağlayan yatay bir teknoloji olarak değerlendiriyor.

Şirket ortaklarından Shekhar Kirani’ye göre Hindistan’da yapay zekâ, tüketici hizmetleri, fintech, ileri üretim ve derin teknoloji (deep tech) alanlarındaki erken aşama projeler için yeterli miktarda sermaye bulunuyor. Accel, yerel pazarda lider olabilecek ve daha sonra küresel başarıya ulaşabilecek en iyi ekipleri desteklemeyi sürdürecek.

Uygulama ve yazılım katmanı

Son yıllarda küresel yatırımcılar, Hindistan’ın OpenAI veya Anthropic gibi temel model yarışında geride kalmasının ardından küresel ölçekte rekabetçi yapay zekâ girişimleri kurma kapasitesini tartışıyor. Ancak Accel fırsatı özellikle yapay zekâ uygulamaları, altyapı ve kurumlar ile tüketicilere yönelik yazılımların geliştirilmesinde görüyor.

Accel temsilcisi Prayank Swaroop, ilk çalışmaların büyük dil modelleri (LLM) geliştirmeye odaklandığını, ancak günümüzde uygulama katmanında büyük fırsatların ortaya çıktığını belirtiyor. Hindistanlı girişimler mevcut modellerden yararlanarak ülkedeki mühendislik yetkinliğini ve hizmet sunma deneyimini yapay zekâyla birleştiriyor ve kurumsal sorunları çözüyor.

Bunun en açık örneklerinden biri, Accel tarafından desteklenen RapidClaims girişimidir. Şirket, ABD’deki sağlık kuruluşları için tıbbi kodlama süreçlerini otomatikleştiriyor ve yapay zekâ ile sektör deneyimini birleştirerek yüzde 95 doğruluk oranına ulaşıyor. Yeni fondan kaynak aktarımının resmen 2027’de başlaması bekleniyor; o zamana kadar şirket eski fonun kaynaklarıyla yatırım yapmayı sürdürecek.

AccelGirişim SermayesiHindistan StartuplarıYapay ZekâTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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