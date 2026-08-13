Çin, “Delfin” tayfununu izlemek için Fengyun uydularını seferber etti

·8·Teknoloji
Çin, “Delfin” tayfununu izlemek için Fengyun uydularını seferber etti

Çin, okyanusta oluşarak ülke kıyılarına yaklaşan “Delfin” tayfununu kesintisiz izlemek için Fengyun meteoroloji uyduları grubunu devreye aldı. ixbt.com’un haberine göre gelişmiş uzay araçları, siklonun hareketini ve durumunu değerlendirebilmeleri için meteoroloji hizmetlerine her dakika önemli veriler aktarıyor. Bu haberi Ixbt.com veriyor .

Fengyun-4C ve Fengyun-4B uyduları bu süreçte birlikte görev yapıyor. Şanghay Uzay Teknolojileri Akademisinin (SAST) verilerine göre, 133 doğu boylamındaki jeostasyoner yörüngede bulunan Fengyun-4C, şu anda atmosferi kapsamlı biçimde uzaktan algılayabilen dünyanın en güçlü tek jeostasyoner uydusu konumunda.

Uzaydan gerçek zamanlı gözlem

Bu aracın çok kanallı taramalı radyometre ve yıldırım haritalama kamerası da dâhil olmak üzere donanımı, bulutların yapısını ve güçlü hava akımlarını gerçek zamanlı olarak izlemeyi mümkün kılıyor. Ayrıca yıldırım faaliyetlerindeki değişimleri ve tayfunun hızla güçlendiğine işaret eden belirtileri de hassas biçimde kaydediyor.

“Delfin” kıyılara yaklaştıkça, 105 doğu boylamında bulunan Fengyun-4B de çalışmalara katıldı. Daha elverişli görüş açısı sayesinde odağını kıyı sularına çeviren uydu, tayfunun ve ona eşlik eden atmosferik sistemlerin görüntülerini 250 metreye varan çözünürlükle her dakika iletiyor.

Alçak yörüngelerin sunduğu ek imkânlar

Bu yüksek frekanslı görüntüler yalnızca ana tayfunu değil, çevresindeki daha küçük hava yapılarını da yakından izlemeyi sağlıyor. Çin ayrıca alçak yörüngelerde hareket eden Fengyun-3 meteoroloji uydularını da seferber etti.

Bu alçak yörüngeli araçlar tayfunu farklı yönlerden ve farklı zamanlarda gözlemliyor. Bünyelerindeki mikrodalga radyometreler, sıcaklık ve nem ölçüm cihazları ile yağış radarları, bulut ve yağmur katmanlarının içinden geçerek de veri toplayabiliyor.

Bu kapsamlı yaklaşım, tayfunun dış spiral bantlarından merkezi bölümüne kadar uzanan iç yapısının yanı sıra sıcaklık ve nem dağılımını ve yağış dinamiklerini bütüncül biçimde değerlendirme imkânı sunuyor.

ÇinTayfunUzayMeteorolojiTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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