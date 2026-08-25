Apple, M6 çipli yeni Mac Mini ve Mac Studio modellerini tanıttı

Apple, en yeni M6 işlemcisiyle donatılmış, kendi geliştirdiği en güncel Mac Mini cihazını resmen duyurdu. Bu yeni nesil bilgisayarlar, yüksek performans ve yapay zeka görevlerini yerine getirmedeki büyük artışla öne çıkıyor; bu da teknoloji meraklıları ve profesyonel kullanıcılar için önemli bir gelişme. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni Mac Mini'nin temel modeli 256 GB dahili depolama ve 16 GB RAM ile sunuluyor ve başlangıç fiyatı 899 dolar olarak belirlendi. Cihaz şu anda ön siparişe açık olsa da, teslimatların 22 Eylül'den itibaren başlaması planlanıyor.

Teknik özellikler ve yapay zeka yetenekleri

Üreticinin paylaştığı bilgilere göre, yeni Mac Mini modeli, önceki M4 sürümüne kıyasla yapay zeka yetenekleri açısından dört kat daha yüksek sonuç veriyor. Ayrıca cihazın bellek hızı ve grafik performansının iki katına çıktığı belirtiliyor. Yeni işlemci, önceki neslin 10 çekirdekli yapısından önemli ölçüde farklı olarak 12 çekirdekli CPU ve 12 çekirdekli GPU ile donatıldı.

M6 çipine ek olarak şirket, M5 Pro çipli daha güçlü bir Mac Mini versiyonunu da tanıttı. Bu modifikasyon 512 GB temel depolama ve 24 GB RAM ile geliyor ve fiyatı 1699 dolardan başlıyor. M5 Pro çipi standart olarak 15 çekirdekli CPU ve 16 çekirdekli GPU ile gelirken, kullanıcı tercihine göre 18 çekirdekli CPU ve 20 çekirdekli GPU'ya kadar yükseltilebiliyor.

Ağ yetenekleri ve ek yeni cihazlar

Her iki cihaz seçeneği de en modern Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 standartlarının yanı sıra 2.5 Gb Ethernet portunu içeriyor. Kullanıcılar, ağ portunu 10 Gb hızındaki versiyonla değiştirme seçeneğine de sahip. Tüm yeni Mac Mini bilgisayarları, macOS 27 işletim sistemi ve Siri AI asistanı ile birlikte sunuluyor.

Son bir yıl içinde Mac Mini cihazları, OpenClaw ve Hermes gibi yerel yapay zeka aracılarını çalıştırmadaki kolaylığı sayesinde teknoloji meraklıları arasında büyük popülerlik kazandı. Geçen yıl talebin hızla artması nedeniyle bu cihazlar eBay gibi platformlarda yüksek fiyatlarla satılmıştı.

Apple'ın bu tanıtım kapsamında M5 Max ve M5 Ultra çipleriyle çalışan yeni Mac Studio modellerini de sergilediği belirtiliyor. Söz konusu cihazlar sırasıyla 2499 dolar ve 5499 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek.