Apple, yeni M6 ve M5 Pro çipli Mac mini bilgisayarlarını tanıttı

Apple, en kompakt masaüstü bilgisayar ailesini önemli ölçüde yenileyerek yeni nesil Mac mini cihazlarını tanıttı. Ixbt.com'a göre bu cihazlar; daha güçlü işlemci ve grafik çekirdekleri, modern ağ arayüzleri ve yapay zeka özelliklerini içeren macOS 27 Golden Gate işletim sistemi ile donatıldı. Yeni kompakt alüminyum kasada sunulan bilgisayarların başlangıç fiyatı M6 çipli sürüm için 900 dolar iken, M5 Pro tabanlı modeller 1700 dolardan başlıyor. Eğitim sektörü çalışanları ve öğrenciler için ise 100 dolarlık bir indirim sunuluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Temel teknik özellikler ve Apple M6 yetenekleri

Temel Apple M6 çipi, önceki nesle göre iki çekirdek daha fazla olan 12 çekirdekli işlemciye ve 12 çekirdekli grafik işlemciye sahiptir. Her grafik çekirdeğinde özel «nöral hızlandırıcılar» bulunması sayesinde Apple, yapay zeka görevlerinde dört kata kadar, grafik hızında ise M4 çipli Mac mini'ye kıyasla iki kata kadar artış olduğunu duyuruyor. CPU performansı ise yüzde 40 oranında arttı. Birleşik belleğin bant genişliği saniyede 170 GB olup, standart konfigürasyonda 16 GB, maksimum kapasitede ise 32 GB'a kadar ulaşmaktadır.

Şirketin kendi test sonuçlarına göre M6 tabanlı Mac mini, büyük dil modellerinin (LLM) sorgularını LM Studio yazılımında M4 neslinden 4,8 kat, M1 cihazlarından ise 13,5 kat daha hızlı işliyor. Microsoft Excel'deki hesaplamalar 1,5 kata kadar hızlanırken, ışın izleme (ray tracing) teknolojisine sahip Cyberpunk 2077 oyununun performansı iki katına çıktı.

M5 Pro çipli gelişmiş modifikasyon ve bağlantı seçenekleri

Daha ağır ve profesyonel görevler için tasarlanan M5 Pro sürümü, 18 adede kadar işlemci çekirdeği ve üçüncü nesil donanımsal ışın izleme özelliğine sahip 20 çekirdekli GPU ile donatıldı. Bu modelde birleşik belleğin maksimum kapasitesi 64 GB'a, bant genişliği ise saniyede 307 GB'a kadar çıkıyor. Apple'a göre bu sürüm; yerel olarak büyük yapay zeka modellerini çalıştırmak, uygulama geliştirmek, 3D grafikler, bilimsel hesaplamalar ve ProRes RAW videolarını kurgulamak için oldukça uygundur.

Ağ yetenekleri ve çevre birimlerini bağlama konusunda da önemli adımlar atıldı. Her iki yeni Mac mini modeli de Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve baz sürümde 2,5 Gbps hızında Ethernet arayüzü ile donatıldı. Ön panelde iki adet USB-C portu ve 3,5 mm ses çıkışı bulunuyor. M6 çipli Mac mini üç adet Thunderbolt 4 portuna sahipken, M5 Pro sürümü daha hızlı çalışan üç adet Thunderbolt 5 portuna sahip. Ayrıca HDMI ve Ethernet portları da mevcut olup, Thunderbolt 5 yardımıyla birden fazla Mac mini cihazını büyük yerel yapay zeka modelleri üzerinde çalışmak için birbirine bağlamak mümkündür.

Cihazlar, yeni Siri AI asistanına sahip macOS 27 Golden Gate işletim sistemiyle çalışıyor. Yapay zeka; kullanıcının mesajlarına, e-postalarına ve fotoğraflarındaki içeriğe erişebiliyor, Spotlight ile entegre çalışıyor ve ekrandaki bilgiler hakkında soru sormaya olanak tanıyan Visual Intelligence özelliğini sunuyor. Şu anda yeni Mac mini bilgisayarları için ön siparişler açılmış olup, teslimatların 22 Eylül'den itibaren başlaması planlanıyor.