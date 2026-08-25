Manchester City de devreye girdi: Cody Gakpo transferinde neler oluyor?

Yaz transfer döneminin son günlerinde İngiliz futbolunda beklenmedik ve oldukça ilgi çekici gelişmeler yaşanıyor. Liverpool'un hücum oyuncusu Cody Gakpo Premier Lig'in iki dev kulübünün ana hedefi haline geldi.

Ünlü insayder ve gazeteci Mounir Boualin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki Hollandalı yıldıza aynı anda Londra'dan Tottenham ve Manchester'dan City kulüplerinin ciddi ilgi gösterdiğini belirtti.

Tottenham'ın 60 milyonluk teklifi ve Liverpool'un red cevabı

Londra ekibi ilk somut adımı atan taraf oldu ancak Merseyside ekibinin direnciyle karşılaştı:

İlk resmi teklif: Tottenham yönetimi, Hollandalı kanat oyuncusu için Merseyside ekibine 60 milyon sterlin (yaklaşık 70 milyon avrodan fazla) teklif etti;

Merseyside ekibinin duruşu: Liverpool yönetimi, bu meblağın oyuncunun gerçek piyasa değerini yansıtmadığını düşünerek transferi anında reddetti;

Yeni teklif hazırlanıyor: Spurs pes etmeye niyetli değil ve şu anda Gakpo için fiyatı artırılmış ikinci bir teklif paketi hazırlıyor.

Manchester Cityyarışa dahil oluyor

Durumu daha da ilginç kılan nokta ise şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'ninbeklenmedik müdahalesi oldu:

Guardiola'nın planı: City, hücum kanatlarını ve merkezdeki rekabeti güçlendirmek adına Gakpo'nun çok yönlülüğüne büyük değer veriyor;

Resmi teklif bekleniyor: Kaynaklara göre Manchester ekibi, önümüzdeki günlerde Liverpool'a resmi ve finansal açıdan çok daha cazip bir teklif sunmayı planlıyor.

Cody Gakpo'nun kararı ve Liverpool'un nihai talepleri, bu transfer döneminin en büyük ve ses getiren iç transferlerinden birini belirleyebilir.