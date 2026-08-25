Lamine Yamal sevgilisiyle birlikte yaşamaya başladı

İspanyol kulübü Barcelona'nın futbolcusu Lamine Yamal ve sevgilisi Alex Padilla'nın ilişkilerinde yeni bir döneme girdikleri söyleniyor. Çiftin aynı evde yaşamaya başladığı öğrenildi. Bu gelişmeyi gazeteci Sandra Aladro duyurdu.

Gazeteci, sosyal medya fenomeni Alex Padilla'nın İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal'ın yaşadığı eve taşındığını belirtti. Aladro, Padilla'nın Torre de la Reina'daki evinden ayrılarak futbolcuyla birlikte yaşamaya karar verdiğini ifade etti.

Aladro, 'Vamos a Ver' programında, 'Torre de la Reina'daki evinden ayrıldı ve Lamine ile birlikte yaşamaya başladı. Çok mutlular. Lamine'in tüm ailesiyle tanışıyor ve onları doğum günü partisine davet etti. Deliler gibi aşık' dedi.

Yamal şu anda Gerard Piqué ve Shakira'nın eski konutunda ikamet ediyor. Gazeteciye göre bu ev, birden fazla aileyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip geniş bir malikane.

Aladro, 'Bu ev birden fazla aileyi barındırmak için tasarlanmış. Her gün bir kuzen veya başka bir akraba ziyarete geliyor. Amaçları muhtemelen tüm sevdiklerini etraflarında toplamak' şeklinde açıklama yaptı.

Böylece Yamal ve Alex Padilla'nın ilişkilerinin bir üst seviyeye taşındığına dair haberler yayıldı. Ancak bu bilgiler gazetecinin açıklamalarına dayanmaktadır.

Bilgi notu olarak; Lamine Yamal, Barcelona formasıyla La Liga'daki yeni sezonun ilk maçında takımın en düşük puan alan oyuncusu olmuştu.