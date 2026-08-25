Apple, Hide My Email özelliğini değiştirme planından vazgeçti

·0·Teknoloji
Apple, Hide My Email özelliğini değiştirme planından vazgeçti

Apple, ücretli iCloud+ kullanıcılarına yönelik Hide My Email gizlilik özelliğinde yapılması planlanan tartışmalı değişiklikten vazgeçti. İlk planlara göre şirket, tek kullanımlık e-posta adreslerinin alan adını değiştirmeyi amaçlıyordu ancak kullanıcıların sert tepkileri nedeniyle bu karardan dönüldü. ixbt.com'a göre hizmet mevcut haliyle kalacak ve adresler artık ifşa edilmeyecek. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bilgi için belirtmek gerekirse, Hide My Email özelliği, kişisel e-posta adresinizi açıklamadan çeşitli web sitelerinde ve hizmetlerde kaydolmanıza olanak tanır. Sistem otomatik olarak benzersiz ve geçici bir e-posta adresi oluşturur ve gelen iletileri kullanıcının ana gelen kutusuna yönlendirir. Bu, çevrimiçi ortamda kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için önemli bir araçtır.

Yeni alan adı neden tepkilere yol açtı?

Bu yılın başlarında Apple, hizmet kullanıcılarını @icloud.com alan adından yeni @private.icloud.com adresine geçirmeyi planladığını duyurmuştu. Ancak Reddit ve diğer sosyal ağlardaki kullanıcılar, bu değişikliğin gizlilik aracının etkinliğini ciddi şekilde düşüreceğini belirterek tepki gösterdi. Yeni alan adının, internet kaynaklarının kullanıcıların sahte e-postalarını daha kolay tespit etmesine ve kaydı reddetmesine olanak tanıyacağı eleştirisi yapılmıştı.

Orijinal hizmetin temel avantajı, oluşturulan gizli e-posta adreslerinin normal @icloud.com kullanıcılarının adreslerinden ayırt edilememesiydi. Alan adının değiştirilmesi, hizmetin temel mantığına zarar verebilirdi. Buna rağmen, söz konusu özellik gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin sahte adresin arkasında kimin olduğunu belirleme imkanını korumaya devam ediyor.

Apple'ın kararının arkasında ne var?

Pazartesi günü şirket temsilcileri, Hide My Email adreslerinin @icloud.com alan adında kalacağını resmen doğruladılar. Apple, bu kararın alınmasının kesin nedenlerini belirtmedi. Ancak bu değişikliği ilk duyuran Daring Fireball yayınından John Gruber'a göre, şirket çalışanlarının kendileri de en başından beri bu değişikliğe karşı çıkmışlardı.

Ayrıca bu yıl 404 Media, Hide My Email özelliğinde ciddi bir hata olduğunu bildiren bir haber yayınlamıştı. Buna göre, spam olarak reddedilen iletilerin kullanıcıların gerçek e-posta adreslerini ifşa ettiği ortaya çıkmıştı. Apple, bu hatayı ancak bildirildikten bir yıl sonra giderebilmişti.

AppleHide My EmailiCloudGizlilikTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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