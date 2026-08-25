City'ye onay verdi: Romano, Chelsea yıldızının kararını açıkladı

·2·Spor
City'ye onay verdi: Romano, Chelsea yıldızının kararını açıkladı

Yaz transfer döneminin son günlerinde İngiltere Premier Lig'de yılın en büyük iç transferlerinden biri gerçekleşmek üzere. Dünya futbolunun en güvenilir muhabiri Fabrizio Romano tarafından bildirildiğine göre, Chelsea orta sahası Enzo Fernández kariyerine Manchester Cityformasıyla devam etmeye tam onay verdi.

Arjantinli 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 'City'lilerin teklifini kabul etti ve kişisel şartlar konusunda anlaşmaya vardı.

Sıra Chelsea'ye teklif göndermede

Oyuncunun 'yeşil ışık' yakmasının ardından olaylar resmi müzakere aşamasına geçiyor:

  • Resmi teklif hazırlanıyor: Manchester Cityyönetimi, Londra ekibinin masasına resmi teklif paketini sunmak için son belgeleri hazırlıyor;

  • Uzun vadeli sözleşme: Enzo Fernández'in Chelsea ile mevcut sözleşmesi 2032 yazına kadar devam ediyor. Bu durum, Manchester kulübünün transfer için ciddi bir finansal yatırım yapması gerektiği anlamına geliyor;

  • Benfica'dan Londra'ya: Hatırlatmak gerekirse, Arjantinli yıldız Stamford Bridge'e Lizbon'un Benfica kulübünden rekor bir bedelle transfer olmuştu.

Enzo'nun Londra'daki istatistikleri

Arjantin milli takımıyla 2022 Dünya Kupası şampiyonu ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu olan Fernández, 'Maviler'in orta sahasının liderlerinden biri oldu:

  • 54 maç: Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda toplam 54 resmi maça çıktı;

  • Verimlilik: Bu karşılaşmalarda orta saha oyuncusu 15 gol atmayı ve 7 asist yapmayı başardı.

Maresca'nın orta sahada yaratıcılığı ve top kontrolünü artırma arzusu, Enzo Fernández transferini bu yazın en sıcak gündem maddesi haline getiriyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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