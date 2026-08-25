Max ulusal mesajlaşma uygulamasında aynı anda iki profil kullanma özelliği getirildi

Max mesajlaşma uygulaması, kullanıcıların tek bir uygulama içerisinde birden fazla hesap kullanmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Artık Android işletim sistemiyle çalışan cihaz sahipleri, kişisel ve iş yazışmalarını rahatça ayırmak için ikinci bir profil ekleyebilir ve verileri tekrar girmeden profiller arasında kolayca geçiş yapabilirler. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Özelliğin çalışma mantığı ve kurulum süreci

ixbt.com'un bilgilerine göre, ek profil ekleme süreci basit adımlardan oluşuyor ve fazla zaman almıyor. Bunun için öncelikle uygulamanın RuStore üzerinden en son sürüme güncellenmesi gerekiyor. Ardından uygulama ayarlarına girip ilgili bölümü seçmek yeterli olacaktır.

Yeni hesap ekleme süreci şu adımları içerir:

Max uygulamasındaki «Ayarlar» bölümüne gitmek

«Добавить профиль» seçeneğini seçmek

İkinci profil için kullanılacak telefon numarasını girmek

SMS ile gelen doğrulama kodunu girmek

İki aşamalı doğrulama şifresini girmek

Tüm adımlar başarıyla tamamlandıktan sonra, yeni profil uygulama ayarlarında görünecek ve kullanıcı ihtiyaç duyduğunda onu etkinleştirebilecektir.

Platformlar arası özellikler ve gelecek planları

Şu an için çoklu profil sistemi yalnızca Android cihaz kullanıcıları için kullanıma sunulmuştur. Ancak şirket temsilcilerinin belirttiğine göre, yakın gelecekte bu kolaylığın web sürümünde ve uygulamanın bilgisayarlar için geliştirilen masaüstü sürümlerinde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bilgi için belirtmek gerekirse, Max mesajlaşma uygulamasında kullanıcıların günlük iletişimini sağlayan geniş kapsamlı özellikler bulunmaktadır. Özellikle platformda standart sohbetler, sesli ve görüntülü aramalar, sesli mesaj paylaşımı, büyük boyutlu dosya transferi ve para transferi yapma fonksiyonları mevcuttur.

Ayrıca hizmet kapsamında modern bilgi kanalları ve çeşitli mini uygulamaların faaliyetleri de test edilmektedir. Şirketin sunduğu resmi verilere göre, bu yılın Ağustos ayı başı itibarıyla Max platformuna kayıtlı toplam kullanıcı sayısı 130 milyonu aşmıştır.