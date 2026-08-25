Güneş'te şiddetli patlamalar başladı: aktivite keskin arttı

25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Güneş'te şiddetli patlamalar kaydedildi. Bilim insanları, bu tür patlamaların gelecekte Dünya'da jeomanyetik fırtınalara yol açabileceğini belirtiyor.

Güneş Astronomisi Laboratuvarı verilerine göre, gece yarısından itibaren Güneş aktivitesi keskin bir şekilde arttı. Haber yayınlandığı sırada M sınıfı üç güçlü patlama gözlemlendi. Bunlar, beş kademeli sınıflandırmada yüksek seviyeli patlamalar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, Güneş yüzeyindeki büyük bir aktif merkezin beklenmedik bir şekilde yeniden faaliyete geçtiğini kaydediyor. En dikkat çekici olanı, bu merkezin şu anda Dünya'ya dönük olan Güneş diskinin merkezinde yer almasıdır. Bu nedenle, buradan kaynaklanabilecek güçlü patlamaların Dünya'yı doğrudan etkileme olasılığı bulunmaktadır.

Söz konusu güneş lekesi grubu, uzmanlar tarafından yaklaşık bir haftadır takip ediliyordu. Ancak son günlerde aktivitesinin önemli ölçüde azalması nedeniyle merkezin enerjisini tükettiği varsayımı ortaya çıkmıştı. Yeni patlamalar ise bu varsayımı çürüttü.

Şimdilik Güneş'ten Dünya'ya doğru plazma püskürmesi veya jeomanyetik fırtına başlangıcı konusunda kesin bir tahmin yapılmadı. Buna rağmen, böyle bir olayın gerçekleşme olasılığı devam ediyor.

Bilim insanları, henüz en üst seviyede patlamaların kaydedilmediğini belirtiyor. Bu nedenle durumu tarihi bir rekor olarak değerlendirmek için bir neden yok. Ancak önümüzdeki günlerde Güneş aktivitesinin nasıl gelişeceği dikkatle izlenecek.

Uzmanlar, 25 Ağustos gününün, durumun geçici bir hareketlilik mi yoksa patlamaların daha da şiddetleneceği bir süreç mi olduğunu belirlemek açısından önemli olacağını vurguluyor.