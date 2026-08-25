Meşhur içeceğin 140 yıllık gizli tarifi nerede saklanıyor?

Dünyanın en ünlü gazlı içeceklerinden birinin orijinal tarifi hâlâ gizli tutuluyor. Şirket, meşhur formülü yabancı gözlerden korumak amacıyla yüksek güvenlikli bir sistemle korunan özel bir kasada saklıyor.

Uluslararası medya kuruluşlarının haberlerine göre, gizli tarif ABD'nin Atlanta şehrindeki bir müzede bulunan özel korumalı bir kasada saklanıyor. Müzeyi ziyaret edenler, içeceğin tarihi ve meşhur formülünün etrafındaki gizemli olaylar hakkında bilgi edinebiliyor. Ancak tarifin orijinal kopyası hiçbir zaman kamuoyuna tam olarak açıklanmadı.

Bu formül 1886 yılında eczacı Dr. John S. Pemberton tarafından yaratıldı. Başlangıçta tarif yazılı olarak kaydedilmemişti ve içeriğini çok az sayıda insan biliyordu. Daha sonra, 1892 yılında içeceğin hakları başka sahipler tarafından satın alındı.

1919 yılında bir grup yatırımcı şirketi satın aldığında, gizli formül banka kredisi için teminat olarak gösterildi. Bu nedenle tarif, New York'taki özel korumalı bir kasaya yerleştirildi.

Kredi tamamen geri ödendikten sonra tarif, 1925 yılında tekrar Atlanta'ya getirildi. Orada formül, 86 yıl boyunca banka kasasında saklandı.

Daha sonra ise dünyanın en gizemli tariflerinden biri, günümüzdeki yüksek güvenlikli özel sergileme alanına taşındı. Böylece, aradan yaklaşık 140 yıl geçmesine rağmen meşhur içeceğin orijinal formülü, şirketin en değerli sırlarından biri olmaya devam ediyor.