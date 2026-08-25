Özbekistan boks milli takımı Japonya seferine nasıl hazırlanıyor?

Kıtanın 2026 yılındaki ana kompleks spor organizasyonu olan XX. Yaz Asya Oyunları'nın başlamasına sayılı günler kala, Özbekistan erkekler boks milli takımı ülke içindeki son ve en önemli hazırlık aşamasına başladı.

23 Ağustos'tan itibaren Olimpiyat ve Paralimpik Spor Dalları Cumhuriyet Hazırlık Merkezi tesislerinde boksörlerimiz için kapsamlı bir eğitim kampı başlatıldı. Bu hazırlık süreci 1 Eylül'e kadar devam edecek.

Zirve form durumu ve Tulkin Kiliçev'in planı

Milli takım başantrenörü Tulkin Kiliçev liderliğindeki teknik heyet, bu son kampta sporcuların fonksiyonel kapasitelerini maksimum seviyeye çıkarmaya odaklanıyor:

Taktik ve teknik: Her sıkletteki boksörün bireysel hareketleri, hızlı kombinasyonları ve savunma teknikleri tek tek analiz ediliyor;

Üst düzey fiziksel kondisyon: Dövüşçüleri turnuva başlangıcına kadar en yüksek fiziksel ve psikolojik forma ulaştırmak için özel yüklemeler yapılıyor;

Tam donanım: Milli takım üyeleri için tıbbi destek, toparlanma ve antrenman süreçleri yüksek standartlarda yürütülüyor.

Nagoya-2026: Yarışma takvimi ve rakiplerin durumu

Yaklaşan Asya Oyunları boks turnuvasında kıran kırana mücadeleler bekleniyor:

Asya Oyunları takvimi: XX. Yaz Asya Oyunları 19 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında Japonya'nın Nagoya şehri ve Aichi prefektörlüğünün ev sahipliğinde düzenlenecek;

Rakiplerin faaliyetleri: Turnuvanın ana rakiplerinden biri olan Kazakistan milli takımı, 19 Ağustos'tan 1 Eylül'e kadar Almatı bölgesinde Çin, İngiltere ve Irak milli takımlarıyla birlikte büyük bir uluslararası hazırlık kampı gerçekleştiriyor;

Japonya'daki son durak: Özbek boksörler de dahil olmak üzere tüm önde gelen milli takımların Japonya'daki adaptasyon ve son iklimlendirme sürecinin Eylül ayı başında başlaması planlanıyor.

Dünya boksunda lider konumunu koruyan Özbekistan milli takımı için Nagoya'daki Asya Oyunları, kıtadaki hegemonyasını bir kez daha kanıtlama arenası olacak.