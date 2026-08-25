Apple en güçlü M5 Ultra ve M6 çiplerini tanıttı

Apple, yeni Mac Mini ve Mac Studio cihazlarında kullanılacak iki gelişmiş işlemci olan M5 Ultra ve M6 çiplerini duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, şirket tarafından "en güçlü çip" olarak nitelendirilen M5 Ultra, ağır yapay zeka görevlerini yerine getirmek üzere tasarlandı ve iki adet M5 Max çipini birleştirerek Apple'ın ilk dört kristalli çipi haline geldi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni tanıtılan M5 Ultra işlemcisi, 36 çekirdekli CPU, 80 çekirdekli GPU ve saniyede 1,2 TB birleşik bellek bant genişliğine sahip. Bu değer, yaklaşık bir buçuk yıl önce piyasaya sürülen M3 Ultra çipine kıyasla yüzde 50 daha fazladır. Bu işlemci, karmaşık 3D render alma, görsel efektler ve gelişmiş yapay zeka modellerini çalıştırma gibi yüksek hesaplama gücü gerektiren profesyoneller için tasarlanmıştır.

M6 çipi ve enerji verimliliği

M5 Ultra profesyonel kullanıcılara yönelikken, M6 çipi günlük kullanıcılar ve basit görevler için optimize edilmiştir. Apple'ın silikon mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Sri Santhanom'un belirttiğine göre, M6 modern 2 nm teknolojik süreci temel alınarak oluşturulmuş olup yeni bir CPU kümesi, iki ek CPU ve GPU çekirdeği ile iki katına çıkarılmış 16 çekirdekli Neural Engine sistemini içermektedir.

M5 çipine göre iki fazla çekirdek içeren 12 çekirdekli CPU kümesine sahip M6 işlemcisi, yapay zeka için en üst düzey GPU hesaplamalarını yaklaşık yüzde 30 oranında artırmayı sağlıyor. Bu durum, cihazın kendi üzerinde çalışan büyük dil modelleri (LLM) ile çalışırken sorgu işleme hızını önemli ölçüde iyileştiriyor.

Yerel yapay zeka ve güvenlik özellikleri

Apple basın bülteninde, geliştiricilerin bu yeni çipler ve araçlar sayesinde büyük yapay zeka modellerini doğrudan Mac cihazlarının üzerinde çalıştırıp özelleştirebileceklerini vurguladı. Şirketin yazılım araçları ve çerçeveleri, CPU, GPU ve Neural Engine arasındaki performansı otomatik olarak optimize eder.

Apple, kendi özel yapay zeka modelini oluşturma konusunda rakiplerinin biraz gerisinde kalmış olsa da — özellikle Siri asistanının uzun zamandır beklenen güncellemesi Google Gemini teknolojisine dayanıyor — şirket, kullanıcı gizliliğini sağlama konusunda her zaman lider olmuştur. Face ID ve Touch ID gibi teknolojilerde bulut sistemlerine güvenmeden, verileri doğrudan cihaz üzerinde işleme yaklaşımı bu konudaki güvenliği garanti altına almaktadır.

Benzer şekilde, Apple'ın yerel yapay zeka görevlerini yerine getirmeye odaklanması, geliştiricilere yeni yapay zeka araçlarıyla denemeler yapmaları için güvenli ve kontrollü bir ortam sunması açısından önemlidir. Yeni Mac Mini cihazları şimdiden 899 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe açılmış olup, 22 Eylül'den itibaren müşterilere teslim edilmeye başlanacaktır.