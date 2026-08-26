Garmin Fenix 9 Pro tanıtıldı: 291 güne kadar pil ömrü sunan amiral gemisi saat

·34·Teknoloji
Garmin Fenix 9 Pro tanıtıldı: 291 güne kadar pil ömrü sunan amiral gemisi saat

Tanınmış Garmin şirketi, en yeni amiral gemisi akıllı saati Garmin Fenix 9 Pro'yu resmen tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, yüksek teknolojili cihaz sadece dayanıklı titanyum gövdesiyle değil, aynı zamanda uzun süreli otonomi ve uydu bağlantısı gibi gelişmiş özellikleriyle de dikkat çekiyor; bu da onu ekstrem koşullarda faaliyet gösteren sporcular ve gezginler için önemli bir adım haline getiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı saatler, kullanıcı ihtiyaçlarına göre 43, 47 ve 51 milimetrelik boyutlarda piyasaya sürülüyor. Küçük model 1,3 inç, orta model 1,4 inç ekrana sahipken, 51 mm'lik versiyondaki AMOLED panelin diyagonali 1,5 inçtir. Bu ekranların 3000 nitlik tepe parlaklığı, güneş altında bile verilerin okunmasını oldukça kolaylaştırıyor.

Ekran türleri ve rekor düzeyde otonomi

Üretici, 47 ve 51 milimetrelik versiyonlar için AMOLED ekranların yanı sıra entegre güneş panellerine sahip transflektif MiP ekran seçeneği de sunuyor. Renk sunumunda AMOLED'in biraz gerisinde kalsa da, pil ömrü konusunda rakipsizdir. Özellikle 51 mm'lik Garmin Fenix 9 Pro Solar modeli, normal modda 57 güne kadar çalışırken, enerji tasarrufu modunda güneş ışığından yeterince faydalanıldığında 291 güne kadar şarj tutabiliyor.

Cihazın gövdesi tamamen değerli titanyum alaşımından üretilmiş olup, önceki nesle göre biraz daha inceltilmiştir. Saat, 10 ATM standardına uygun olarak 43 metreye kadar su altına dalışa dayanıklıdır. Dahili depolama alanı ise iki katına çıkarılarak 64 GB'a ulaştı; bu da kullanıcının çok sayıda harita ve müzik depolamasına olanak tanıyor.

Bağlantı özellikleri ve yazılım

Özellikle belirtmek gerekir ki, alıcılar isteğe bağlı olarak LTE modem ve uydu bağlantısına sahip inReach versiyonunu tercih edebilirler. Bu, mobil ağlardan uzak bölgelerde bile iletişimde kalmayı sağlar, ancak bu servisler için ayrı bir abonelik gereklidir. Yazılım tarafında, birkaç günlük aktiviteleri tek bir yolculukta birleştirmeye, fotoğraf ve hayati istatistikleri eklemeye olanak tanıyan Garmin Epic özelliği eklendi.

Ayrıca arayüzün, özellikle topografik haritalarla çalışmanın daha akıcı hale getirildiği belirtiliyor. Dahili LED fener artık beyaz, kırmızı ve yeşil renklerde ışık yayma yeteneğine sahip. Sağlık takibi yapan Elevate 5 sensörü ise kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, cilt sıcaklığı ölçümü ve EKG kaydı yapma özelliklerini koruyor.

GPS navigasyonu, Garmin Pay destekli NFC ve spor ile aktif yaşam için tasarlanmış geniş özellik seti korunmuştur. Edinilen bilgilere göre, Garmin Fenix 9 Pro AMOLED ve Solar versiyonlarının başlangıç fiyatı 1100 dolardan başlarken, 51 mm modeller 1200 dolar olarak fiyatlandırıldı. LTE ve uydu bağlantısına sahip inReach modifikasyonu için 100 dolar daha ek ödeme yapılması gerekecek. Cihazın genel satışlarının 28 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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