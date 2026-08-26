Bruno Fernandes PFA tarafından sezonun en iyi oyuncusu seçildi

İngiliz futbolunun en prestijli bireysel ödülleri sahiplerini buldu ve Manchester United kaptanı Bruno Fernandes ana ödülün sahibi oldu. Sky Sports tarafından paylaşılan bilgilere göre, Portekizli orta saha oyuncusu 2025-26 sezonunun sonunda PFA (Profesyonel Futbolcular Derneği) tarafından Premier League'de yılın en iyi oyuncusu seçildi. Bu haberi Goal.com duyurdu.

Bu takdir, Bruno Fernandes için bu sezonki büyük başarıların mantıklı bir devamı oldu. Deneyimli orta saha oyuncusu, Premier League'de kendine has bir rekor kırarak takım arkadaşlarına 21 asist yaptı ve Thierry Henry ile Kevin de Bruyne'nin rekorunu geliştirdi. Ayrıca kendi hesabına 9 gol kaydetti.

Bruno Fernandes'in bu istatistikleri, Manchester United'ın ligi üçüncü sırada bitirmesinde ve teknik direktör Michael Carrick yönetiminde Şampiyonlar Ligi bileti almasında belirleyici bir rol oynadı. İlginç bir şekilde, 2009-10 sezonunda Wayne Rooney'nin ödüllendirilmesinden bu yana bu prestijli ödülü kazanan ilk Manchester United oyuncusu oldu.

Kadın ve genç futbolundaki kazananlar

Etkinlik sırasında diğer kategorilerdeki kazananlar da açıklandı. Özellikle Manchester City forveti Bunny Shaw, kadınlarda PFA ödülünü tarihinde ikinci kez kazandı. Sezon boyunca 21 gol atarak üst üste üçüncü kez 'Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu ve Manchester City ile ilk kez Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Gençler arasındaki mücadelelerde de ilginç sonuçlar kaydedildi. Manchester City yeteneği Nico O'Reilly, sezon boyunca sergilediği parlak oyun ve İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası bronz madalyası kazanması nedeniyle erkeklerde yılın en iyi genç oyuncusu seçildi. Kadınlarda ise Arsenal temsilcisi Olivia Smith, üst üste ikinci sezon bu ödüle layık görüldü.

Futbol camiası için önemli bir diğer olay ise efsanevi futbolcular Sir Kenny Dalglish ve Karen Carney'nin, oyun kariyerlerindeki büyük katkıları ve yaşam boyu başarıları nedeniyle PFA özel liyakat ödülleriyle onurlandırılmalarıydı. Bu tür takdirler, sezon sonunun sadece sahadaki mücadelelerle değil, aynı zamanda tarihi başarılarla da zenginleştiğini gösterdi.