HP uygun fiyatlı ve ultra uzun pil ömürlü OmniBook 3 dizüstü bilgisayarını tanıttı

·57·Teknoloji
HP uygun fiyatlı ve ultra uzun pil ömürlü OmniBook 3 dizüstü bilgisayarını tanıttı

Küresel pazardaki bellek fiyatlarıyla ilgili karmaşık duruma rağmen, teknoloji şirketleri hem uygun fiyatlı hem hafif hem de uzun pil ömrüne sahip cihazlar çıkarmaya devam ediyor. ixbt.com'un haberine göre, HP yeni OmniBook 3 dizüstü bilgisayarını tanıttı ve cihaz alıcılara sadece 550 dolardan sunuluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu fiyat politikası, cihazın başlangıçta 500 dolardan satışa sunulması ve daha sonra indirim miktarının değişmesiyle ilgilidir. Şu anda ilk 100 dolarlık indirim yarıya indirilmiş olup, promosyonsuz veya indirimsiz olarak bu dizüstü bilgisayarı 600 dolara satın almak mümkündür. Buna rağmen, sunulan özellikler göz önüne alındığında bu fiyat, segmentindeki en rekabetçi tekliflerden biri olmaya devam ediyor.

Teknik özellikler ve performans

Cihazın temel özelliklerinden biri içindeki işlemcisidir. Dizüstü bilgisayarda Snapdragon X serisine ait Snapdragon X X1-26-100 çipi bulunmaktadır. Uzmanlar, bunun ilk nesil bir işlemci olması nedeniyle hesaplama performansının çok yüksek olmadığını ve oldukça mütevazı göstergelerle sınırlı olduğunu belirtiyor.

Ancak performansın orta seviyede olması, pil ömrü ile telafi ediliyor. HP yetkililerinin açıklamasına göre, cihaz tek bir şarjla 42 saate kadar otonom şekilde çalışabiliyor. Bu yüksek değer, 60 Wh kapasiteli batarya ve enerji tasarruflu platform sayesinde elde edilmiştir.

Ekran ve arayüz özellikleri

Yeni model, modern kullanıcıların talepleri doğrultusunda kaliteli bir ekranla donatılmıştır. Dizüstü bilgisayar, 1200p çözünürlük sunan 14 inçlik bir OLED ekrana sahiptir. Ancak ekran parlaklığı konusunda bazı sınırlamalar mevcuttur; maksimum parlaklığı sadece 300 cd/m² seviyesindedir.

Cihazın teknik özellikleri ve bağlantı imkanları günlük görevler için yeterli düzeyde oluşturulmuştur. Dizüstü bilgisayar şu bileşenlerle donatılmıştır:

  • 8 GB RAM
  • 256 GB SSD depolama
  • İki adet USB-C ve iki adet USB-A portu
  • HDMI girişi ve kulaklıklar için klasik jak
  • Wi-Fi 6E kablosuz bağlantı modülü
Tüm bu bileşenleri ve güçlü bataryayı içermesine rağmen, dizüstü bilgisayarın ağırlığı sadece 1,4 kilogramdır. Bu durum, onu sürekli yanında taşıyan öğrenciler ve sık seyahat eden çalışanlar için ideal bir seçenek haline getiriyor.

HPOmniBook 3Dizüstü BilgisayarSnapdragonOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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