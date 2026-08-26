Xiaomi, 6000 mAh bataryalı Redmi 17C 5G akıllı telefonunu tanıttı

Xiaomi markası, popüler cihaz yelpazesini genişleterek 5G ağlarını destekleyen yeni bütçe dostu Redmi 17C 5G akıllı telefonunu resmen tanıttı. Ixbt.com'un bildirdiğine göre, bu cihaz kullanıcılara modern teknolojileri ve uzun süreli otonomiyi uygun bir fiyata sunmayı amaçlıyor ve ana sürümü dünya pazarında yaklaşık 220 dolar civarında fiyatlandırılıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik özellikler ve performans

Yeni akıllı telefon, MediaTek Dimensity 6300 işlemci tabanında çalışıyor. Cihaz, 4 GB RAM ve 64 veya 128 GB kapasiteli UFS 2.2 formatında dahili flash depolama ile donatılmış durumda. Yazılım tarafında ise Android 16 işletim sistemini temel alan HyperOS 3 arayüzünün kullanılması, kullanıcılara modern imkanlar sunuyor.

Modelin en dikkat çekici yönlerinden biri büyük ekranıdır. Redmi 17C 5G, 6,9 inç diyagonal IPS ekran ile donatılmış olup HD+ görüntü kalitesi sunuyor. Ixbt.com, ekranın yenileme hızının 120 Hz'e ulaştığını ve maksimum parlaklığının 810 nit olduğunu vurguluyor.

Kamera ve güçlü otonomi

Fotoğraf çekim imkanları açısından akıllı telefon, 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile donatılmıştır. Bu, günlük görevler ve kaliteli kareler oluşturmak için yeterli imkanlar sunar. Cihazın optik yetenekleri, bütçe sınıfındaki kullanıcıların taleplerini tam olarak karşılamaya yöneliktir.

Cihazın enerji potansiyeli de oldukça yüksek seviyede. Akıllı telefon, 6000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılmış olup 33 W kablolu şarj teknolojisini destekliyor. Bu batarya kapasitesi, kullanıcıların cihazı uzun süre şarj cihazı olmadan kullanmalarına olanak tanıyor.

Ek avantajlar ve fiyat politikası

Özellikle belirtmek gerekir ki model, IP64 seviyesinde kasa korumasına sahip olup bu, cihazı toza ve su sıçramalarına karşı korur. Ayrıca üreticiler, geleneksel kulaklıklar için 3.5 mm girişi ve microSD hafıza kartları için ayrı bir yuva bırakmışlardır.

Şu anda yeni akıllı telefon Singapur pazarında satışa sunulmuş olup, orada 279 Singapur doları, yani yaklaşık 220 ABD doları civarında fiyatlandırılmaktadır. Bu fiyat politikası, söz konusu cihazı pazardaki en rekabetçi 5G akıllı telefonlardan biri haline getiriyor.