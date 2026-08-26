Xiaomi Xring O3 işlemcisi Geekbench testinde yüksek performans gösterdi

Xiaomi'nin yakın zamanda tanıtılan yeni amiral gemisi işlemcisi Xiaomi Xring O3, ilk bağımsız testlerde yüksek performansını sergiledi. ixbt.com'a göre, bu amiral gemisi çip, mobil cihaz pazarındaki en güçlü rakiplerini geride bırakabileceğini gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Çinli Xiaobai’s Tech Reviews yayını uzmanları, yeni işlemciyi özel bir referans cihaz üzerinde test etti. 24 Ağustos'ta kamuoyuna duyurulan Xring O3'ün, Geekbench benchmark testinde tek çekirdekli modda 3854 puan almayı başardığı ortaya çıktı.

Performans ve çok çekirdekli güç

Bu sonuç, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Apple A19 Pro gibi lider yonga setleri seviyesinde değerlendiriliyor. Önceki nesil Xring O1 modeliyle karşılaştırıldığında, tek çekirdekli performansın yaklaşık yüzde 25 arttığı görülüyor.

Ancak en şaşırtıcı sonuç çok çekirdekli testte kaydedildi. 10 çekirdekli yapıya sahip yeni işlemci, bu aşamada tam 15.086 puan topladı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, günümüzde mevcut olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 cihazları 12.000 puanı aşamamıştı.

Teknolojik süreç ve beklentiler

Sonuç olarak, Xring O3 modelinin çok çekirdekli performansının geçen yılki Xring O1'e kıyasla yaklaşık yüzde 55 daha yüksek olduğu belirlendi. Ayrıca Xiaomi mühendisleri, enerji verimliliğinin de önemli ölçüde iyileştirildiğini bildirdi.

Grafik yeteneklerini değerlendiren 3DMark Steel Nomad Light testinde de ciddi bir artış gözlendi. Buna göre, yeni çipteki artış mevcut amiral gemisi platformlarına kıyasla yüzde 40'ı, önceki nesle kıyasla ise yüzde 90'ı aştı.

İlginç olan ise, bu işlemcinin Qualcomm, Apple ve MediaTek'in gelecekteki 2 nanometrelik çözümlerinden farklı olarak, TSMC'nin 3 nanometrelik N3P teknolojik süreci temelinde üretiliyor olmasıdır.

Eğer bu ilk sonuçlar seri üretim cihazlarda da doğrulanırsa, Xiaomi oldukça rekabetçi ve güçlü bir işlemciye sahip olacak. Edinilen bilgilere göre, Xring O3 çipinin gelecekte Xiaomi 18 Fold ve Pad 9 Pro Max cihazlarında kullanılması planlanıyor.