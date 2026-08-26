Uganda'da devlet fonlarının harcanması denetlendi ve bir dizi eksiklik tespit edildi (video)

Uganda'da devlet fonlarının hedeflenen ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını denetleme sürecinde, yol yapımıyla ilgili bir dizi eksiklik tespit edildi. Bu durum Uganda Yerel Yönetimler Bakanlığı tarafından bildirildi.

Yerel yönetim yetkilileri, denetim sırasında belgelerde belirtilen işler ile fiilen gerçekleştirilen işler arasında tutarsızlıklar olduğunu açıkladı. Bazı yol bölümlerinin onaylanan plana uygun olarak inşa edilmediği belirtildi.

Sosyal medyada yayılan videoda küçük bir yol yapısı ve su geçiş boruları gösteriliyor. İnternette bu nesne "350 bin dolarlık köprü" olarak paylaşılmış olsa da, doğrulama (fact-checking) verilerine göre bu yorum yanlıştır. Yaklaşık 350 bin dolarlık fon sadece tek bir köprüye değil, birkaç yol bölümündeki çalışmalara tahsis edilmiştir.

Denetim sırasında gerçekleştirilen işler, harcanan fonlar ve resmi belgeler birbiriyle karşılaştırıldı. Sorumlu personelden yapılan işlerin hacmi ve harcamalar hakkında açıklama istendi.

Uganda hükümeti, devlet fonlarının amacına uygun harcanmasını denetlemek ve olası yolsuzluk vakalarını aydınlatmak amacıyla incelemelerine devam ediyor.

Bu video ile ilgili bazı İngilizce yayınlarda, çalışmanın yürütüldüğü alanı Uganda Yerel Yönetimler Bakanı Justine Nameere'nin incelediği belirtildi.