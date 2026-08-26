CIA Direktörü ayrıldıktan sonra Putin 3 gizli kararname imzaladı: Bunlar ne hakkında?
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John RatcliffeMoskova'ya gerçekleştirdiği açıklanmayan kısa ziyaretin ardından Kremlin'de gizemli hukuki adımlar gözlemlendi. Rusya'nın resmi hukuki bilgi portalında, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan belgeler listesinde art arda üç kararname kamuoyuna açıklanmadan "gizli" statüsünde bırakıldı.
Rus medyası ve askeri analistler, bu belgelerin numaralandırılmasındaki boşluğa dikkat çekerek, bunların doğrudan Amerikalı istihbarat şefinin ziyareti ve stratejik güvenlik önlemleriyle bağlantılı olabileceğini tartışıyor.
605, 606 ve 607 sayılı kararnameler: Resmi kayıttaki "boşluk"
Rusya'nın resmi mevzuat veritabanındaki kararname dizisinde, 604 ve 608 numaralı belgeler arasında üç önemli karar kamuoyuna kapalı tutuldu:
Gizli damgası: Resmi portalda 605, 606 ve 607 sayılı kararnamelerin ne metni ne de başlığı belirtilmiş olup, bunlar doğrudan devlet sırrı veya özel güvenlik kapsamındaki belgeler arasına dahil edilmiştir;
Temel varsayımlar: Uzmanlara göre, bu tür kapalı belgeler genellikle savunma sektörü, kritik devlet tesislerinin korunması, özel servislerin faaliyetleri veya personel atamalarıyla ilgilidir;
Zamanlama uyumu: Bu üç kararnamenin, tam da John Ratcliffe'in Boeing C-17 uçağının Moskova'dan havalandığı ana denk gelmesi çeşitli jeopolitik spekülasyonları beraberinde getirdi.
ABD istihbaratının eski yönetimi: "Bu ciddi bir uyarı olabilir"
ABD Ulusal İstihbarat Direktör Yardımcısı Beth Sanner CIA Direktörünün Moskova ziyaretinin amaçları hakkında görüşlerini dile getirdi:
"Yapmamak daha iyi" sinyali: Sanner, Ratcliffe'in gelişinin Rus yönetimi için doğrudan bir uyarı niteliği taşıyabileceğini vurguladı: "Bu, 'Ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz ve bunu yapmamanız sizin için daha iyi olur' şeklinde açık bir mesaj olma ihtimali yüksek";
Tartışma konuları: Görüşme gündeminde sadece Ukrayna çatışmasının değil, aynı zamanda Orta Doğu'daki gerilimin, özellikle Moskova ile Tahran arasındaki askeri-teknik iş birliği konularının da ele alındığı tahmin ediliyor.
Seferberlik söylentilerine yalanlama ve drone savunma kararnamesi
Durumun arka planında Kremlin, kamuoyunu endişelendiren seferberlik konusuna bir kez daha resmi olarak nokta koydu:
Peskov'un açıklaması: Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni bir seferberlik dalgası iddialarını "provokasyon ve dezenformasyon" olarak nitelendirdi. Ona göre bu tür söylentiler, Ukrayna tarafından bilgi alanını istikrarsızlaştırmak amacıyla kasıtlı olarak yayılıyor;
General Sobolev'in pozisyonu: Devlet Duması Savunma Komitesi üyesi Korgeneral Viktor Sobolev, ek bir seferberliğe kesinlikle ihtiyaç olmadığını, şu anki temel görevin mevcut güçlerle hedefe yönelik saldırı eylemleri gerçekleştirmek olduğunu vurguladı;
Altyapının devlet kontrolüne alınması: Bu arada Putin, 24 Ağustos'ta önemli bir kararname imzalamıştı. Buna göre, özel mülk sahipleri stratejik tesislerini drone saldırılarına karşı etkili bir şekilde koruyamazsa, devlet bu tesisleri geçici olarak kendi yönetimine alma hakkına sahip olacak.
John Ratcliffe'in beklenmedik uçuşu ve Kremlin'in art arda aldığı kapalı kararlar, perde arkasındaki büyük diplomatik ve askeri hazırlıklara işaret ediyor.
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