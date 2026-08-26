CIA Direktörü ayrıldıktan sonra Putin 3 gizli kararname imzaladı: Bunlar ne hakkında?

"Yapmamak daha iyi" sinyali: Sanner, Ratcliffe'in gelişinin Rus yönetimi için doğrudan bir uyarı niteliği taşıyabileceğini vurguladı: "Bu, 'Ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz ve bunu yapmamanız sizin için daha iyi olur' şeklinde açık bir mesaj olma ihtimali yüksek";