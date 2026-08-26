Maresca'nın yeni silahı: 95+5 milyon Euro karşılığında City'ye transfer olan Ayyoub Bouaddi kimdir

Yaz transfer döneminin en büyük ve ses getiren hamlelerinden biri resmen gerçekleşti. İngiltere Premier Lig devi Manchester City Fransa'nın Lille kulübü ve Fas milli takımının 18 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna kattı.

Mavilerin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, genç yıldızla 2031 yazına kadar geçerli 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalandı.

95+5 milyon Euro: Fabrizio Romano'nun bilgileri doğrulandı

Transferin finansal detayları, Avrupa futbolundaki en pahalı satın almalardan biri oldu:

Transfer bedeli: Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun belirttiği gibi, Manchester City, Fransız meslektaşlarına doğrudan 95 milyon Euro garanti ödeme yapacak;

Bonuslar: Sözleşmede oyuncunun kişisel ve takım başarılarına bağlı olarak 5 milyon Eurotutarında ek bir bonus sistemi bulunuyor ve toplam değer 100 milyon Euro'ye ulaşıyor.

Lille'den Etihad'a: Bouaddi'nin fenomenal yükselişi

18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, modern futbolun en hızlı gelişen yetenekleri arasında gösteriliyor:

Lille'deki parlayışı: 2023'ten beri Lille'in ana kadrosunda forma giyen Bouaddi, Ligue 1 ve Avrupa kupalarındaki istikrarlı ve olgun oyunuyla kıtanın dev kulüplerinin scoutlarını etkiledi;

Fas milli takımındaki başarısı: Ayyoub, Fas milli takımı formasıyla 8 maça çıktı. Özellikle 2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın 5 önemli maçında sahaya çıkarak uluslararası sahnedeki en büyük keşiflerden biri oldu.

Enzo Maresca, orta sahayı güçlendirme yolunda uzun yıllar kulübün lideri olabilecek bir top-prospekti kadrosuna kattı.