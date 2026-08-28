Mourinho yönetimindeki Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlar bekliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki lig aşaması kura çekimi, Real Madrid için oldukça zorlu ve prestijli eşleşmeleri beraberinde getirdi. Jose Mourinho yönetiminde sezona güven verici bir başlangıç yapan 'Los Blancos', bu sezonki ana hedefini Avrupa'nın en büyük kupasını Santiago Bernabéu'ya geri getirmek olarak belirledi.

Hatırlatmak gerekirse, Madrid ekibi geçtiğimiz sezon çeyrek finalde Bayern Münih'e elenerek turnuvaya veda etmişti.

Real Madrid'in lig aşamasındaki tam fikstürü:

Eflatun-beyazlılar lig aşamasında toplam 8 heyecan verici karşılaşmaya çıkacak:

Inter (İtalya) — iç sahada (Santiago Bernabéu'da)

Arsenal (İngiltere) — deplasmanda (Emirates'te)

PSV (Hollanda) — iç sahada

Roma (İtalya) — deplasmanda (Olimpico'da)

RB Leipzig (Almanya) — iç sahada

Shakhtar (Ukrayna) — deplasmanda

LASK (Avusturya) — iç sahada

AEK (Yunanistan) — deplasmanda

Mourinho'nun eski takımlarına karşı sınavı

Kura sonuçları Jose Mourinho için özel bir anlam taşıyor. Portekizli teknik adam, bir dönem tarihi bir üçleme yaşadığı eski takımı Inter'i Madrid'de ağırlayacak ve uzun yıllar çalıştırdığı bir diğer kulüp olan Roma'ya karşı deplasmanda sahaya çıkacak. Ayrıca Londra ekibi Arsenal 'e karşı oynanacak deplasman maçının da sonbaharın en şiddetli rekabetlerinden biri olması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 1. hafta maçları 8-10 Eylül tarihlerinde başlayacak.