Güney Kore'de Özbekistanlı bir kadın 4 kediyi öldürmekle suçlanıyor

·4·Dünya
Güney Kore'de Özbekistanlı bir kadın 4 kediyi öldürmekle suçlanıyor

Güney Kore'nin Gyeongsangnam-do eyaletindeki Gimhae şehrinde, 20'li yaşlarındaki bir Özbekistan vatandaşı, dört yavru kediyi binadan atarak öldürdüğü şüphesiyle savcılığa sevk edildi. Konuyla ilgili haberi Korea Daily duyurdu.

Gimhae Merkez Polis Karakolu'ndan alınan bilgilere göre, kadın hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'nu ihlal ve diğer suçlardan soruşturma başlatıldı. Şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere savcılığa gönderildi.

Soruşturma verilerine göre kadın, Temmuz ayında Gimhae'nin Daeseong-dong bölgesindeki çok katlı bir binanın 5. katında bulunan dairesindeyken yavru kedileri pencereden aşağı attı. Sonuç olarak dört hayvanın tamamı hayatını kaybetti.

Ölen kediler arasında Russian Blue, Korean Shorthair ve Ragdoll cinsleri bulunuyordu. Kadının bazılarını sosyal medya üzerinden ücretsiz aldığı, diğerlerini ise evcil hayvan mağazasından satın aldığı öğrenildi. Yavru kedilerin yaklaşık iki aylık olduğu belirtildi.

Soruşturmaya göre, suçlardan biri, geçici bakım sağlayan birinden yavru kedi alındıktan kısa bir süre sonra işlendi. Ev ortamını gören geçici sahip kediyi vermekten vazgeçmek istedi ancak kadın, en azından bir gün evinde kalması için ısrar etti. Daha sonra kediyi pencereden attığı tespit edildi.

Polis kayıtlarına göre kadın, sorgu sırasında suçunu itiraf etti. Hayvanları, moralinin bozuk olduğu zamanlarda öldürdüğünü söyledi. Olay, bir hayvan koruma örgütünün şikayeti üzerine ortaya çıktı.

İlginç bir şekilde, soruşturma sürecinde kadının başka bir yavru kediyi sahiplenmeye çalıştığına dair bilgiler de ortaya çıktı. Olayla ilgili ek soruşturmalar devam ediyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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