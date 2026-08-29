Hisense Starlight S2 Pro 4K Lazer TV Tanıtıldı

Hisense, Çin pazarında yeni amiral gemisi ürünü olan Starlight S2 Pro 4K lazer TV'sini resmen tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz büyük ekran formatlarını tercih eden kullanıcılar için tasarlanmış olup gelişmiş görüntü ve ses teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni televizyon, üç renkli RGB lazer ışık kaynağı kullanarak 3840×2160 piksel çözünürlüğünde yüksek kaliteli bir görüntü sunuyor. Üretici, cihazın BT.2020 renk uzayının yüzde 110'unu kapsadığını ve bunun da renklerin son derece zengin ve doğal görünmesini sağladığını belirtiyor.

Teknik özellikler ve ekran kalitesi

Cihazın sabit ekrandaki parlaklığı 500 nit değerine kadar ulaşıyor. Uzmanlar, bu değerin önceki nesil modellere göre yüzde 15 daha yüksek bir performans sunduğunu belirtiyor. Ayrıca televizyon, 0,2 projeksiyon katsayısı ile donatılmış olup, duvara yakın mesafeden bile geniş formatlı içeriklerin yansıtılmasını kolaylaştırıyor.

Starlight S2 Pro modeli üç farklı ekran boyutu seçeneğiyle satışa sunulacak. Alıcılar, ihtiyaçlarına göre 80, 88 ve 100 inç diyagonal boyutlarına sahip versiyonlardan birini seçebilecekler.

Ses sistemi ve performans

Cihazın ses özelliklerine özel bir önem verilmiş olup, ses performansı Harman/kardon markasının özel 4.1.2 yapılandırmalı sistemi tarafından sağlanıyor. Toplam 100 Watt güce sahip bu sistem, Dolby Atmos ve DTS-X teknolojilerini destekleyerek ev ortamında sinema salonu atmosferi yaratıyor.

Televizyonun donanım tarafı MediaTek MT9649 çipine dayanmakta olup, cihaz 3 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile destekleniyor. Kablosuz bağlantılar için ise en güncel Bluetooth 5.4 modülü kullanılıyor.

Fiyatlar ve pazar beklentileri

Çin pazarında bu lazer TV'nin başlangıç fiyatı 11.999 Yuan (yaklaşık 1780 ABD Doları) olarak belirlendi. 88 inçlik model 16.999 Yuan (2500 Dolar) olarak fiyatlandırılırken, en büyük 100 inçlik amiral gemisi versiyonu için 23.999 Yuan (yaklaşık 3550 Dolar) talep ediliyor.