4 nakavt! Yerkebulan Toqtar, Özbekistanlı "Shohzoda"yı nakavt etti (Video)

·1·Spor
4 nakavt! Yerkebulan Toqtar, Özbekistanlı "Shohzoda"yı nakavt etti (Video)

Kazakistan'ın başkenti Astana'da IBA Nomad ligi tarafından düzenlenen «International Boxing Day» uluslararası boks gecesi gerçekleştirildi. Turnuvanın en ilgi çekici ve beklenen karşılaşmalarından birinde, ev sahibi ülkenin tanınmış temsilcisi Yerkebulan Toqtar, Özbekistanlı yetenekli boksör Bobirjon Isroilov ile ringe çıktı.

Süper orta sıklette profesyonel boks kurallarına göre düzenlenen bu mücadele, ilk saniyelerden itibaren sert değişimlerle başladı.

İkinci rauntta üst üste 4 nakavt ve erken gelen zafer

Maç öncesinde her iki boksör de profesyonel ringde yenilgisiz bir seriye sahipti: Toqtar 2-0 (2 KO), Isroilov ise 1-0 (1 KO) istatistiğine sahipti:

  • Yoğun baskı: Daha ilk raunttan inisiyatifi ele almaya çalışan Kazak dövüşçü, güçlü ve isabetli seri yumruklarıyla rakibine ciddi tehlike yarattı;

  • Dramatik final: İkinci rauntta dövüş tamamen Toqtar'ın kontrolüne geçti. Sert saldırılar sonucunda Bobirjon Isroilov maç boyunca dört kez nakavt durumuna düştü;

  • Teknik nakavt: Hakem durumu değerlendirerek maçı durdurmaya karar verdi ve Yerkebulan Toqtar'ın ikinci rauntta teknik nakavt (TKO) ile elde ettiği parlak zaferi tescilledi.

Profesyonel kariyerde yeni istatistikler

Bu maçın sonucu, her iki sporcunun profesyonel boks istatistiklerini değiştirdi:

  • Yerkebulan Toqtar: Profesyonel bokstaki 3. galibiyetini alarak yüzde 100 nakavt serisini (3-0, 3 KO) korudu;

  • Bobirjon Isroilov: Özbekistanlı genç boksör "Shohzoda", profesyonel ringdeki ilk mağlubiyetini (1-1, 1 KO) aldı.

BoksYerkebulan ToqtarBobirjon IsroilovIBA NomadNakavt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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