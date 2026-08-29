«En büyüğü benim»: Trump, ABD başkanları sıralamasını açıkladı!

Eski ABD lideri Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki resmi hesabında yine ses getirecek bir açıklamada bulundu. Siyasetçi, ülke tarihindeki tüm devlet başkanlarının sıralandığı özel bir hiyerarşik görsel paylaştı.

İşin en ilginç yanı, Trump bu tarihi listenin en tepesine, yani «The Greatest» («En Büyük») statüsüne sadece kendisini yerleştirerek, kendisini ülke tarihindeki en güçlü lider olarak gösterdi.

Tarihi şahsiyetlerden oluşan «Büyükler» safı

Trump'ın kişisel sıralamasına göre, ikinci kategori olan «Great» («Büyük») basamağında ABD tarihinde derin izler bırakmış 6 ünlü devlet adamı yer alıyor:

Abraham Lincoln: ABD'de köleliği kaldıran ve ülke birliğini koruyan lider;

George Washington: ABD'nin ilk başkanı ve kurucusu;

Franklin Roosevelt: İkinci Dünya Savaşı ve «Büyük Buhran» dönemi lideri;

Woodrow Wilson, Thomas Jefferson ve Andrew Jackson: Ülkenin demokratik kurumlarını ve ekonomik modelini inşa eden başkanlar.

Ayrıca Theodore Roosevelt, John Adams, James Polk ve Grover Cleveland gibi siyasetçiler «Büyüğe yakın» (Near Great) grubuna dahil edilirken, Bill Clinton ve James Madison gibiler «Ortalama» (Average) kategorisinde yer aldı.

Biden ve Obama — «Başarısızlar» arasında

Trump, siyasi rakipleri olan Demokrat Parti temsilcilerine sert bir darbe vurdu. Listenin en alt basamağı olan «Failures» («Başarısızlar») kategorisine şunları yerleştirdi:

Joe Biden ve Barack Obama: Mevcut ve önceki demokrat başkanlar;

Tarihi isimler: Onlarla birlikte Ulysses Grant, Warren Harding ve Jimmy Carter da başarısız liderler listesinde yer aldı.

Bu paylaşım, siyasi çevrelerde ve sosyal medya kullanıcıları arasında sert tartışmalara yol açtı.