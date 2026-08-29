Rahmonaliyev hayalini gerçekleştirdi: Barcelona Bakü'ye geliyor ve Şampiyonlar Ligi rekoru kırılıyor

·3·Spor
Rahmonaliyev hayalini gerçekleştirdi: Barcelona Bakü'ye geliyor ve Şampiyonlar Ligi rekoru kırılıyor

Azerbaycan futbol tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Ülkenin son şampiyonu Sabah, tarihinde ilk kez kıtanın en prestijli kulüp turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ana lig aşamasında mücadele edecek.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok futbol uzmanı, Bakü ekibinin oldukça güçlü ve zorlu rakiplerle eşleştiğini vurguladı. En büyük olay ise Özbek orta saha oyuncusu Umarali Rahmonaliyev ile ilgili; futbolcunun Barcelona'ya karşı oynama hayali resmen gerçek oluyor.

Sabah'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 zorlu rakibi

UEFA'nın yeni formatına göre Sabah, lig aşamasında toplam 8 takımla karşı karşıya gelecek:

  • Barcelona (İspanya) — kendi sahasında (Bakü'de);

  • Borussia Dortmund (Almanya) — kendi sahasında;

  • Napoli (İtalya) — kendi sahasında;

  • Slavia Prag (Çekya) — kendi sahasında;

  • Arsenal (İngiltere) — deplasmanda (Londra'da);

  • Manchester United (İngiltere) — deplasmanda (Manchester'da);

  • Villarreal (İspanya) — deplasmanda;

  • Viking (Norveç) — deplasmanda.

4.172 kilometrelik uçuş: Mevsimin en uzun deplasmanı

Barcelona'nın Bakü ziyareti sadece sportif değil, lojistik açıdan da turnuva tarihine geçecek:

  • Mesafe rekoru: Katalan kulübü Bakü'ye ulaşmak için tek yönde yaklaşık 4.172 kilometre mesafe kat edecek;

  • Uçuş süresi: Katalonya'dan Bakü'ye doğrudan uçuş süresi yaklaşık 5 saat 25 dakika sürüyor;

  • Mutlak rekor: Böylece, Sabah – Barcelona karşılaşması 2026/2027 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde iki şehir arasındaki en uzun deplasman mesafesi olarak resmi rekor kıracak.

Bunyodkor altyapısından Avrupa'ya uzanan başarılı yolculuk

22 yaşındaki Umarali Rahmonaliyev'in kariyeri son yıllarda yükselişe geçti:

  • Sabah'taki kariyeri: Rahmonaliyev, Bakü ekibine 2025 Ocak ayında Rusya'nın Rubin takımından kiralık olarak katıldı. Gösterdiği güven verici performansın ardından Sabah oyuncunun bonservisini aldı;

  • Başarılar ve istatistikler: Umarali, takımıyla Azerbaycan şampiyonu ve 2 kez kupa sahibi oldu. Geçtiğimiz sezon 34 maçta 6 gol ve 2 asistle oynadı;

  • Avrupa kupalarındaki önemli rolü: 2026/2027 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarında 8 maçta görev alarak, 1 gol ve 1 asistle takımının tarihi başarısına büyük katkı sağladı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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