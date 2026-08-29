Xiaomi 18 Fold dünyada ilk kez yeni nesil LPDDR6 belleğe sahip olacak

·1·Teknoloji
Xiaomi 18 Fold dünyada ilk kez yeni nesil LPDDR6 belleğe sahip olacak

Çinli CXMT şirketi, mobil cihazlar için tasarlanan LPDDR6 belleğin seri üretimine başladı ve bu gelişmiş çipleri Xiaomi şirketine tedarik edecek. Ixbt.com'un haberine göre, bu yenilikçi bellek, piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 18 Fold katlanabilir amiral gemisi akıllı telefona entegre edilecek ve onu dünyada bir ilk yapacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

CXMT için LPDDR6 standardının benimsenmesi büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Şirket, önceki LPDDR5 belleğin seri üretimine geçmesinden bir yıldan kısa bir süre sonra teknolojik olarak yeni bir seviyeye yükseldi. Bu adım, Çinli üreticinin dünyanın en büyük DRAM pazarı liderleri olan Samsung ve SK Hynix şirketleri ile arasındaki teknolojik farkı önemli ölçüde azaltıyor.

Eylül ayında satışa çıkması bekleniyor

Tarafların verilerine dayanan haberlere göre, Xiaomi 18 Fold akıllı telefonu bu yılın Eylül ayında satışa sunulacak. Yeni nesil bellek ile donatılacak ilk cihazlardan biri olacak bu gadget, mobil teknoloji pazarında büyük ilgi uyandırıyor.

Uzmanlar, yeni nesil RAM'in cihazın genel performansını artırmanın yanı sıra enerji verimliliğini de önemli ölçüde iyileştireceğini belirtiyor. Bu, özellikle katlanabilir ekranlı ve karmaşık görevlere sahip amiral gemisi akıllı telefonlar için büyük önem taşıyor.

Güçlü işlemci ve yeni özellikler

Akıllı telefon sadece gelişmiş bellek ile değil, aynı zamanda Xiaomi'nin yeni nesil özel işlemcisiyle de donatılacak. Belirtilenlere göre, cihaza 3-nanometre üretim süreciyle hazırlanan Xring O3 çipi yerleştirilecek.

Şirketin açıklamasına göre, bu işlemci en başından itibaren LPDDR6 bellek ile kesintisiz çalışacak şekilde tasarlandı. Bu durum, donanım ve yazılım uyumunu sağlayarak modern belleğin tüm avantajlarından tam olarak yararlanılmasına olanak tanıyor.

XiaomiLPDDR6CXMTAkıllı TelefonTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

NASA yöneticisi ABD'nin Ay'a sadece özel şirketlerin yardımıyla dönebileceğini kabul ettiNASA yöneticisi ABD'nin Ay'a sadece özel şirketlerin yardımıyla dönebileceğini kabul ettiBugün, 10:25Starship roket sistemi 2027'den itibaren haftalık frekansta fırlatılabilirStarship roket sistemi 2027'den itibaren haftalık frekansta fırlatılabilirBugün, 09:53Astrofizikçiler bileşiminin yarısı sudan oluşan bir ötegezegen keşfettiAstrofizikçiler bileşiminin yarısı sudan oluşan bir ötegezegen keşfettiBugün, 04:20Kozmonot Anna Kikina ISS'den nadir bir ay tutulmasını görüntülediKozmonot Anna Kikina ISS'den nadir bir ay tutulmasını görüntülediDün, 22:24Lava, sadece 85 dolarlık Bold N4 Lite akıllı telefonunu tanıttıLava, sadece 85 dolarlık Bold N4 Lite akıllı telefonunu tanıttıDün, 21:56Amerikalı mucit dondurma için mini bir dondurucu geliştirdiAmerikalı mucit dondurma için mini bir dondurucu geliştirdiDün, 20:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı