Xiaomi 18 Fold dünyada ilk kez yeni nesil LPDDR6 belleğe sahip olacak

Çinli CXMT şirketi, mobil cihazlar için tasarlanan LPDDR6 belleğin seri üretimine başladı ve bu gelişmiş çipleri Xiaomi şirketine tedarik edecek. Ixbt.com'un haberine göre, bu yenilikçi bellek, piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 18 Fold katlanabilir amiral gemisi akıllı telefona entegre edilecek ve onu dünyada bir ilk yapacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

CXMT için LPDDR6 standardının benimsenmesi büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Şirket, önceki LPDDR5 belleğin seri üretimine geçmesinden bir yıldan kısa bir süre sonra teknolojik olarak yeni bir seviyeye yükseldi. Bu adım, Çinli üreticinin dünyanın en büyük DRAM pazarı liderleri olan Samsung ve SK Hynix şirketleri ile arasındaki teknolojik farkı önemli ölçüde azaltıyor.

Eylül ayında satışa çıkması bekleniyor

Tarafların verilerine dayanan haberlere göre, Xiaomi 18 Fold akıllı telefonu bu yılın Eylül ayında satışa sunulacak. Yeni nesil bellek ile donatılacak ilk cihazlardan biri olacak bu gadget, mobil teknoloji pazarında büyük ilgi uyandırıyor.

Uzmanlar, yeni nesil RAM'in cihazın genel performansını artırmanın yanı sıra enerji verimliliğini de önemli ölçüde iyileştireceğini belirtiyor. Bu, özellikle katlanabilir ekranlı ve karmaşık görevlere sahip amiral gemisi akıllı telefonlar için büyük önem taşıyor.

Güçlü işlemci ve yeni özellikler

Akıllı telefon sadece gelişmiş bellek ile değil, aynı zamanda Xiaomi'nin yeni nesil özel işlemcisiyle de donatılacak. Belirtilenlere göre, cihaza 3-nanometre üretim süreciyle hazırlanan Xring O3 çipi yerleştirilecek.

Şirketin açıklamasına göre, bu işlemci en başından itibaren LPDDR6 bellek ile kesintisiz çalışacak şekilde tasarlandı. Bu durum, donanım ve yazılım uyumunu sağlayarak modern belleğin tüm avantajlarından tam olarak yararlanılmasına olanak tanıyor.