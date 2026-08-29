Akbarjon Islomboyev LFA 240'ta Brezilyalı rakibini mağlup etti! (video)

Özbek MMA dövüşçüsü Akbarjon Islomboyev, LFA 240 turnuvasında bir galibiyet daha elde etti. Tennessee'de düzenlenen organizasyonun ilk raundunda Brezilyalı Elvis Silva'yı nakavtla mağlup etti.

Islomboyev, rakibini pes ettirme yöntemiyle mağlup ederek LFA organizasyonundaki yeni dövüşünü zaferle noktaladı. Turnuvanın resmi kartında Islomboyev-Silva mücadelesi, tüy sıklet kategorisinde ortak ana maç olarak belirlenmişti.

Islomboyev'den net galibiyet

Akbarjon Islomboyev müsabakada yer dövüşündeki ustalığını sergileyerek maçı hakem kararına bırakmadı.

Özbek sporcu için bu galibiyet büyük önem taşıyor. Çünkü daha önce LFA'da dövüşmüş ve Ekim 2025'te Isaac Thomson'a karşı çıktığı maçta tartışmalı bir hakem kararıyla mağlup olmuştu.

Maç öncesi favori kimdi?

LFA 240 öncesinde Islomboyev 10-2'lik bir dereceye sahipken, Elvis Silva'nın rekoru 15-9'du. Islomboyev ayrıca turnuva öncesinde tüy sıkletin ana maçlarından birinde yer alıyordu.

Maç öncesi üstünlüğüne olan inanç yüksekti. Ancak oktagondaki sonuç tahminlerle değil, sporcunun mevcut hazırlık durumuyla belirlendi.

Islomboyev'in bir sonraki adımı ne olacak?

Bu galibiyet, Akbarjon Islomboyev'in profesyonel kariyerindeki önemli sonuçlardan biri oldu.

Önceki maçlarında da çok sayıda erken bitişli galibiyeti bulunuyor. Maç istatistiklerine göre Islomboyev, profesyonel kariyeri boyunca nakavt/teknik nakavt ve pes ettirme yöntemleriyle birçok zafer kazandı.

Şimdi tüm dikkatler LFA'daki bir sonraki maçlarına ve bu galibiyetten sonraki sıralamasına çevrildi.

Özbek MMA'sı için bir başka güzel sonuç

Akbarjon Islomboyev'in LFA 240 turnuvasındaki zaferi, Özbek MMA temsilcilerinin uluslararası arenalarda kendilerini kanıtladıklarını bir kez daha gösterdi.

Güçlü bir rakibe karşı fırsatlarını iyi değerlendirdi ve müsabakayı erken bitirdi.

En önemlisi, Islomboyev LFA 240'ta kazanarak uluslararası MMA arenasında adını ve konumunu bir kez daha hatırlattı.