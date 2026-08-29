ABD'de yeni bir uzay akademisi kuruluyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin uzay alanındaki liderliğini korumaya ve güçlendirmeye yönelik önemli bir kararname imzaladı. ixbt.com'un haberine göre, bu belge uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde özel bir Başkanlık Komisyonu kurulacak ve bu komisyon United States Space Academy'nin temellerini atmak için çalışmalara başlayacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu girişim, günümüz koşullarında uzayın ulusal güvenlik, ekonomi, bilimsel araştırmalar ve teknolojik ilerleme açısından stratejik önemini bir kez daha teyit ediyor. Washington yönetimi, gelecekte uzay sektörünü geliştirmek için lider bir personel tabanı oluşturmayı hedefliyor.

Yeni personel yetiştirme alanları

Kabul edilen belgeye göre ABD, gelecek nesil uzmanları yetiştirme imkanlarını önemli ölçüde genişletecek. Buna astronotların yanı sıra bilim insanları, mühendisler, uzay sistemleri operatörleri, girişimciler, kamu görevlileri ve askerler de dahildir.

Proje kapsamında, ülke genelindeki en umut verici uzmanları çekmek, eğitmek ve sektörde tutmak temel görev olarak belirlenmiştir. Bu durum, gelecekte çeşitli alanlardaki uzay görevlerinin başarıyla yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Komisyon yapısı ve yönetim

Girişimi hayata geçirmek amacıyla özel bir yapı olan Başkanlık Komisyonu kuruluyor. Komisyonun liderliği NASA yöneticisine verildi. Ayrıca, başkanın bilim ve teknoloji ile ekonomi politikası danışmanları, komisyon başkan yardımcısı görevlerini üstlenecekler.

Buna ek olarak, NASA yöneticisinin yardımcısı bu komisyonun icra direktörü olarak atandı. Üst düzey yetkililerden oluşan bu yönetim sistemi, projenin zamanında ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçlıyor.