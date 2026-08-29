Mahmud Muradov'dan büyük plan: Aralık ayında tekrar kemer için dövüşecek (video)

·6·Spor
Mahmud Muradov'dan büyük plan: Aralık ayında tekrar kemer için dövüşecek (video)

Mahmud Muradov, şampiyonluk kemeri için tekrar oktagona dönmeye hazırlanıyor. Özbekistanlı ünlü MMA dövüşçüsü, Aralık ayında Oktagon liginde bir sonraki unvan maçına çıkma planını açıkladı.

Ancak şampiyonluk maçına kadar Muradov'u bekleyen iki önemli dövüş daha var. Sporcu, Aralık ayına kadar iki kez oktagona çıkacağını ve ardından bir sonraki kemer için mücadele edeceğini belirtti.

Muradov'un planı nedir?

Dövüşçü, yakın gelecekteki planlarını açıklarken, iki maç yapacağını ve ardından şampiyonluk kemeri için mücadeleye gireceğini vurguladı.

Planı kısaca şöyle:

Aşama

Plan

1

Sıradaki dövüş

2

Bir dövüş daha

3

Aralık ayında şampiyonluk maçı

4

Oktagon'un bir başka kemeri için mücadele

Böylece Muradov, kısa sürede üç önemli dövüş gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Neden özellikle Aralık?

Muradov için Aralık ayındaki dövüş, sıradan bir maç değil.

Bu dövüşte Oktagon liginin bir başka şampiyonluk kemeri için mücadele etme fırsatı doğacak. Bu da sporcunun organizasyondaki hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Muradov'un planı net: önce iki dövüş, ardından şampiyonluk kemeri için oktagona çıkış.

Ancak şampiyonluk maçındaki rakibi, kesin tarihi ve hangi kemer için mücadele edileceği henüz açıklanmadı.

Muradov için yeni bir meydan okuma

Profesyonel MMA'de kısa sürede iki maç yapıp ardından şampiyonluk maçına çıkmak, büyük bir fiziksel ve zihinsel hazırlık gerektirir.

Bu yüzden Muradov'un planındaki en önemli mesele, ilk iki dövüşü nasıl geçireceğidir.

Bunlardan biri beklenmedik bir sonuçla biterse, Aralık ayındaki şampiyonluk maçı planı da değişebilir.

Muradov'un tek bir ana hedefi var

Özbekistanlı dövüşçü, Oktagon'da bir şampiyonluk kemeri daha kazanmayı planlıyor.

Bu durum, MMA kariyerinde yeni bir aşama başlatabilir.

Şimdilik hayranları iki dövüş bekliyor. Eğer Muradov planını tam olarak uygulayabilirse, Aralık ayında oktagonda bir şampiyonluk kemeri için daha dövüşecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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