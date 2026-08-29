NASA yöneticisi ABD'nin Ay'a sadece özel şirketlerin yardımıyla dönebileceğini kabul etti

·0·Teknoloji
NASA yöneticisi ABD'nin Ay'a sadece özel şirketlerin yardımıyla dönebileceğini kabul etti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, gelecekte Ay'a yapılacak keşif gezilerinin özel sektör katılımı olmadan imkansız olduğunu açıkça kabul etti. IXBT.com tarafından yayınlanan bilgilere göre, kurum yöneticisi Jared Isaacman, devlet yapısının astronotları tek başına Dünya'nın uydusuna indiremeyeceğini belirtti. Bu açıklama, uzay araştırmaları tarihinde yeni bir aşamanın başladığını ve devletin özel şirketlere olan bağımlılığının arttığını gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Özel sektör ve devlet iş birliği

Günümüzde NASA, Artemis-3 görevi kapsamında SLS ağır roketinin ve Orion uzay aracı modülünün hazırlanmasında ana sorumluluğu üstlenmeye devam ediyor. Ancak programın en önemli ve karmaşık kısımları, özellikle Ay'a iniş modüllerinin oluşturulması doğrudan özel şirketlere yüklenmiş durumda. Bu nedenle devlet kurumu, önündeki büyük görevleri çözmek için SpaceX ve Blue Origin gibi önde gelen havacılık şirketlerinin yardımına güveniyor.

Jared Isaacman'a, SpaceX ve Blue Origin şirketlerinden hangisinin Ay'a iniş modülü oluşturma konusunda daha hızlı sonuç verdiği sorulduğunda, net bir kazanan belirtmekten kaçındı. Her iki şirketin de projeleri üzerinde hızla çalıştığını ve birçok test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini vurguladı. Bu durum, rekabet ortamının projenin kalitesine ve güvenliğine olumlu yansıdığı anlamına geliyor.

Gelecek planları ve tarihler

Uzay ajansı, mevcut on yılın sonuna kadar gerçekleştirilecek uçuşların takvimini de açıkladı. NASA'nın planına göre, Artemis-3 görevinin 2027 yılında fırlatılması öngörülüyor. Ardından 2028 yılında Artemis-4 programının gerçekleştirilmesi planlanıyor ve tam bu aşamada Amerikalı astronotların uzun bir aradan sonra tekrar Ay yüzeyine ayak basması bekleniyor.

Uzmanlara göre, bu tarihlere uyulması, özel ortakların teknolojik başarılarına ve testlerin ne kadar başarılı geçeceğine doğrudan bağlıdır. Uzay yarışında özel sermayenin öncelikli hale gelmesi, gelecekte gezegenler arası araştırmaları ve diğer gök cisimlerinin keşfi süreçlerini kökten değiştirebilir.

NASASpaceXBlue OriginAyArtemis
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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