Starship roket sistemi 2027'den itibaren haftalık frekansta fırlatılabilir

·2·Teknoloji
Starship roket sistemi 2027'den itibaren haftalık frekansta fırlatılabilir

Havacılık ve uzay alanında büyük bir değişim dönemi başlıyor. ixbt.com'un haberine göre, NASA yöneticisi Jared Isaacman yakın zamanda yaptığı açıklamada, dev Starship sisteminin test uçuşlarının 2027'den itibaren neredeyse her hafta gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu denli yoğun bir tempo, insanlığın uzayı keşif tarihinde yeni bir sayfa açarak roketin gerçek anlamda bir konveyör yöntemiyle kullanılmasına olanak tanıyacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda SpaceX şirketi, bu devasa sistemi geliştirmek için durmaksızın çalışıyor. Özellikle uzmanlar, gelecekteki Artemis uzay programları kapsamındaki görevler için tasarlanan Starship gemisinin özel ay versiyonunu aktif olarak hazırlıyor. Eğer yönetimin tahminleri gerçekleşirse, uçuş sıklığı bugünkü göstergelere kıyasla keskin bir şekilde artacak.

Tam yeniden kullanılabilirlik ve teknik görevler

Böyle bir yaklaşım, SpaceX için sadece roketin kendisini test etmekle kalmayıp, aynı zamanda bir dizi karmaşık görevi çözmede de büyük önem taşıyor. Özellikle gelecekte ağır uyduları yörüngeye taşımak, uzay araçlarına yörünge koşullarında yakıt ikmali yapmak ve gelecekteki ay görevlerine kapsamlı hazırlık yapmak planlanıyor. Starship, tamamen yeniden kullanılabilir bir sistem olarak tasarlanmış olup, Super Heavy hızlandırıcısı ve üst kademe Starship gemisinden oluşmaktadır.

Proje şartlarına göre, sistemin her iki ana unsurunun da Dünya'ya başarıyla dönmesi ve gelecekte tekrar kullanılması gerekiyor. Bu durum, uzay uçuşlarının maliyetini önemli ölçüde düşürmeyi ve sürdürülebilirliğini sağlamayı mümkün kılıyor. Uzmanlar, bu yaklaşımın gelecekte başka gezegenlere yapılacak keşif gezilerinde de belirleyici bir rol oynayacağını vurguluyor.

Artemis programı ve son test sonuçları

Bu program NASA için de özel bir stratejik öneme sahip. Ajans, Starship gemisinin aya uyarlanmış modifikasyonunu, insanları Dünya'nın uydusuna tekrar indirmek üzere gelecekteki Artemis görevlerinin en temel halkalarından biri olarak değerlendiriyor. Özellikle 2027 yılında, insanlığın Ay'a atacağı bir sonraki adımı sağlayacak teknolojileri test etmeye yönelik önemli bir görev planlanıyor.

Hatırlatmak gerekirse, bu geniş kapsamlı planlara zemin hazırlamak amacıyla SpaceX yakın zamanda Super Heavy hızlandırıcısının tam kapsamlı ateşleme testini başarıyla gerçekleştirmişti. Bu süreçte 33 Raptor motorunun tamamı aynı anda çalıştırılarak sistemin gücü ve dayanıklılığı pratikte tam olarak test edildi. Bu testler, gelecekteki haftalık uçuşların güvenli ve verimli bir şekilde başlatılmasında temel görevi görecektir.

StarshipNASASpaceXArtemisUzay
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Astrofizikçiler bileşiminin yarısı sudan oluşan bir ötegezegen keşfettiAstrofizikçiler bileşiminin yarısı sudan oluşan bir ötegezegen keşfettiBugün, 04:20Kozmonot Anna Kikina ISS'den nadir bir ay tutulmasını görüntülediKozmonot Anna Kikina ISS'den nadir bir ay tutulmasını görüntülediDün, 22:24Lava, sadece 85 dolarlık Bold N4 Lite akıllı telefonunu tanıttıLava, sadece 85 dolarlık Bold N4 Lite akıllı telefonunu tanıttıDün, 21:56Amerikalı mucit dondurma için mini bir dondurucu geliştirdiAmerikalı mucit dondurma için mini bir dondurucu geliştirdiDün, 20:20100'den fazla teknoloji devi yapay zeka tehlikesine karşı uyardı100'den fazla teknoloji devi yapay zeka tehlikesine karşı uyardıDün, 20:05Apple TV abonelik fiyatlarına bir zam daha yaptıApple TV abonelik fiyatlarına bir zam daha yaptıDün, 19:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı