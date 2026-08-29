Starship roket sistemi 2027'den itibaren haftalık frekansta fırlatılabilir

Havacılık ve uzay alanında büyük bir değişim dönemi başlıyor. ixbt.com'un haberine göre, NASA yöneticisi Jared Isaacman yakın zamanda yaptığı açıklamada, dev Starship sisteminin test uçuşlarının 2027'den itibaren neredeyse her hafta gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu denli yoğun bir tempo, insanlığın uzayı keşif tarihinde yeni bir sayfa açarak roketin gerçek anlamda bir konveyör yöntemiyle kullanılmasına olanak tanıyacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda SpaceX şirketi, bu devasa sistemi geliştirmek için durmaksızın çalışıyor. Özellikle uzmanlar, gelecekteki Artemis uzay programları kapsamındaki görevler için tasarlanan Starship gemisinin özel ay versiyonunu aktif olarak hazırlıyor. Eğer yönetimin tahminleri gerçekleşirse, uçuş sıklığı bugünkü göstergelere kıyasla keskin bir şekilde artacak.

Tam yeniden kullanılabilirlik ve teknik görevler

Böyle bir yaklaşım, SpaceX için sadece roketin kendisini test etmekle kalmayıp, aynı zamanda bir dizi karmaşık görevi çözmede de büyük önem taşıyor. Özellikle gelecekte ağır uyduları yörüngeye taşımak, uzay araçlarına yörünge koşullarında yakıt ikmali yapmak ve gelecekteki ay görevlerine kapsamlı hazırlık yapmak planlanıyor. Starship, tamamen yeniden kullanılabilir bir sistem olarak tasarlanmış olup, Super Heavy hızlandırıcısı ve üst kademe Starship gemisinden oluşmaktadır.

Proje şartlarına göre, sistemin her iki ana unsurunun da Dünya'ya başarıyla dönmesi ve gelecekte tekrar kullanılması gerekiyor. Bu durum, uzay uçuşlarının maliyetini önemli ölçüde düşürmeyi ve sürdürülebilirliğini sağlamayı mümkün kılıyor. Uzmanlar, bu yaklaşımın gelecekte başka gezegenlere yapılacak keşif gezilerinde de belirleyici bir rol oynayacağını vurguluyor.

Artemis programı ve son test sonuçları

Bu program NASA için de özel bir stratejik öneme sahip. Ajans, Starship gemisinin aya uyarlanmış modifikasyonunu, insanları Dünya'nın uydusuna tekrar indirmek üzere gelecekteki Artemis görevlerinin en temel halkalarından biri olarak değerlendiriyor. Özellikle 2027 yılında, insanlığın Ay'a atacağı bir sonraki adımı sağlayacak teknolojileri test etmeye yönelik önemli bir görev planlanıyor.

Hatırlatmak gerekirse, bu geniş kapsamlı planlara zemin hazırlamak amacıyla SpaceX yakın zamanda Super Heavy hızlandırıcısının tam kapsamlı ateşleme testini başarıyla gerçekleştirmişti. Bu süreçte 33 Raptor motorunun tamamı aynı anda çalıştırılarak sistemin gücü ve dayanıklılığı pratikte tam olarak test edildi. Bu testler, gelecekteki haftalık uçuşların güvenli ve verimli bir şekilde başlatılmasında temel görevi görecektir.