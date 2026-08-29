Astrofizikçiler bileşiminin yarısı sudan oluşan bir ötegezegen keşfetti

Gökbilimciler, Dünya'dan yaklaşık 335 ışık yılı uzaklıkta bulunan oldukça sıra dışı HD 176071 b ötegezegenini incelediler. Bu gök cisminin hacminin Dünya'dan 2,5 kat, kütlesinin ise 8,5 kat daha büyük olduğu ve yaklaşık yarısının sudan oluştuğu tahmin ediliyor. ixbt.com'a göre, bu eşsiz dünya yıldızına tehlikeli derecede yakın bir mesafede hareket ediyor ve yavaş yavaş felakete doğru sürükleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar, HD 176071 b'nin yıldızından sadece 2,4 milyon kilometre uzakta bulunduğunu belirtiyor. Böylesine yakın bir mesafe, güçlü yerçekimsel ve gelgit etkileri yaratarak gezegenin yavaş yavaş merkezi yıldıza doğru çekilmesine neden oluyor. Bu süreç, gelecekte su açısından zengin olan bu gök cisminin tamamen yok olmasıyla sonuçlanabilir.

Neptün Çölü'ndeki gizemli gezegen

Bu ötegezegen, bilimin dikkatini bir başka önemli yönüyle daha çekiyor; yıldızlara çok yakın konumlanan ve Neptün boyutundaki gezegenlerin çok nadir görüldüğü «Neptün çölü» olarak adlandırılan bölgede yer alıyor. Genellikle merkezi yıldızların güçlü radyasyonu bu tür nesnelerin gaz kabuğunu tamamen yok eder, ancak HD 176071 b tüm engellere rağmen atmosferini korumayı başarmıştır.

Araştırmalar sırasında bilim insanları, gezegende yoğun ve ışığı iyi yansıtan bulutların varlığını tespit ettiler. Bu bulutlar gezegenin en serin kısımlarında oluşmakta, sürekli değişmekte ve hareket etmektedir. Gezegen, yıldızla yerçekimsel olarak kilitli olduğundan, bir tarafı sürekli gündüz, diğer tarafı ise sonsuz gece halindedir.

Bu çok uzak ve gizemli dünyanın atmosferik süreçlerini incelemek için bilim insanları, yıldızdan yayılan ve gezegenin atmosferinden yansıyan ışınları analiz ettiler. Bu yenilikçi yaklaşım, milyonlarca ışık yılı ötedeki bir dünyanın hava koşullarını gözlemlemeyi ve dinamiklerini incelemeyi mümkün kıldı.