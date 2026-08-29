İstanbul'da iki tramvay çarpıştı

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İstanbul'da iki tramvay çarpıştı

28 Ağustos günü Türkiye'nin İstanbul şehrinin Zeytinburnu ilçesinde iki tramvay çarpıştı. Olay sonucunda yaralılar olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, çarpışma T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Pazartekke ve Topkapı durakları arasında meydana geldi. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara tıbbi müdahalede bulunuldu.

Çarpışma nedeniyle söz konusu hatta tramvay seferleri geçici olarak durduruldu. Yetkililer olay yerinde incelemelerini sürdürüyor ve kazanın kesin nedenini araştırıyor.

Soruşturma sonuçları ve yaralıların durumu hakkında ek bilgi verilmesi bekleniyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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