15 yaşındaki kız 20 gün boyunca bağırsağında iğne ile yaşadı

·0·Dünya
15 yaşındaki kız 20 gün boyunca bağırsağında iğne ile yaşadı

Çeçenistan'da 15 yaşındaki bir kız, başörtüsünü sabitlerken yanlışlıkla iğne yuttu. Keskin cisim yaklaşık üç hafta boyunca bağırsağında kaldı ve 20 gün sonra vücuttan doğal yollarla atıldı. Bu durum 'Sapa Kavkaz' tarafından bildirildi.

Olayın, gencin başörtüsünün ucundaki süsü özel bir iğne yardımıyla sabitlediği sırada gerçekleştiği öğrenildi. Kız hemen doktorlara başvurdu. İki gün sonra yapılan muayenede yabancı cismin bağırsakta olduğu tespit edildi.

Doktorlar iğneyi endoskopik yöntemle çıkarmayı planladı. Ancak iğne çok derinde olduğu için müdahale gerçekleştirilemedi. Sonuç olarak 20 gün sonra iğne doğal yollarla vücuttan çıktı.

Hastanın akrabası olan Nefrolog Dr. Tamila Sitsiyeva, bu durumu oldukça nadir görülen bir olay ve büyük bir şans olarak nitelendirdi.

Uzman, başörtüsü takan kızları iğneyi ağızlarına yakın tutmamaları konusunda uyardı. Birçok kişinin başörtüsü bağlarken iğneyi ağzında tutma alışkanlığı olduğunu belirten uzman, dikkatsizce yapılan tek bir hareketin keskin iğnenin yutulmasına neden olabileceğini vurguladı.

Böyle bir durum iç organların zarar görmesine, ciddi komplikasyonlara ve hatta cerrahi müdahale gerekliliğine yol açabilir.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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