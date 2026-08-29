İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında son şampiyon Manchester Citydeplasmanda zorlu rakibi Crystal Palace'a konuk oldu. Çekişmeli ve gollü geçen mücadelede 'Cityzens', rakip fileleri 4 kez havalandırarak maksimum puanı (6 puan) hanesine yazdırdı.

Karşılaşma Özbek futbolseverler için bir başka önemli gelişmeyle akıllarda kaldı: Takımın teknik direktörü Enzo Maresca, 22 yaşındaki stoper Abdukodir Husanovu bu maçta sağ bek olarak ilk 11'de başlattı.

Selhurst Park'ta gol şovu

Mücadele konuk ekibin aktif ataklarıyla başladı ve hızlı gelen gollerle devam etti:

17. dakika: Antoine Semenyo'nun ortasında Erling Haaland kafa vuruşuyla perdeyi açtı (0:1);

54. dakika: Orta saha oyuncusu Rayan Cherki şık hareketleriyle farkı ikiye çıkardı (0:2);

Beklenmedik bir kendi kalesine gol: Kısa süre sonra kaleci Gianluigi Donnarumma talihsiz bir an yaşayarak topu kendi ağlarına gönderdi;

Cherki ve Haaland'dan duble: Maçın yıldızı Rayan Cherki bir gol daha atarak duble yaparken, 84. dakikada Erling Haaland kendisinin ikinci golünü kaydederek skoru belirledi.

Maresca'nın en güvenilir tercihi: İngiliz uzmanlar Husanov'u değerlendirdi

Manchester Cityüzerine yayın yapan saygın cityxtra.co.uk sitesi, oyuncuların performanslarını değerlendirirken Abdukodir Husanov'un kanattaki oyununa özel bir parantez açtı:

Abdukodir Husanov — 7 puan: «Bir kez daha çok iyi bir izlenim bıraktı. Enzo Maresca için savunmanın sağ kanadındaki en güvenilir seçenek haline geldiği açık. Husanov, savunmaya çekilme veya hücuma katılma kararlarında büyük bir soğukkanlılık, hızlı düşünme ve akıllıca hamleler sergiledi. Pozisyonuna hızla geri dönme yeteneği, birçok kritik anda belirleyici oldu.»

CityXtra uzmanları tarafından verilen tam puanlar: