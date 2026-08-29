Mars yüzeyinde bulunan "denizanası" gizeminin bilimsel açıklaması yapıldı

·2·Teknoloji
Mars yüzeyinde bulunan "denizanası" gizeminin bilimsel açıklaması yapıldı

NASA'nın Curiosity keşif aracı, Kızıl Gezegen'in manzaralarını görüntülerken garip siyah bir nesneyi kaydetti. Uzun dokunaçlı bir deniz canlısını andıran bu görüntü, internet kullanıcılarının dikkatini çekerek geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Uzmanlar, bu bulgunun gerçek doğasını inceleyerek olayın perde arkasını aydınlattı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınına göre, garip kare aslında 20 Ağustos 2023 tarihinde çekilmiş olup, zamanla sosyal medyada yeniden popüler hale geldi. Fotoğrafın sol kısmında yer alan siyah nesne, şekil olarak sadece bir denizanasını değil, aynı zamanda H.G. Wells'in ünlü eseri "Dünyalar Savaşı"ndaki üç ayaklı yaratıkları da anımsatıyor. Ancak bilim insanları, Mars atmosferinde herhangi bir canlı varlık veya uçan cisim tespit edilmediğini vurguluyor.

Teknik arıza veya kozmik radyasyon

Uzmanlar, bu tür garip artefaktların ortaya çıkışını doğrudan uzay aracının donanımının çalışmasıyla açıklıyor. En olası versiyona göre, gizemli iz, uzaydan gelen yüklü bir parçacığın Curiosity'nin navigasyon kamerasının (NavCam) silikon dedektörüne çarpması sonucu oluştu.

Kozmik radyasyon ve yüksek enerjili parçacıkların görüntü sensörlerinde çeşitli parlak veya siyah lekeler oluşturması oldukça yaygın bir durumdur. Sıradan bir gözlemci için bu tür kusurların Mars yüzeyindeki gerçek bir nesne veya dünya dışı bir varlık olarak algılanması çok kolaydır, bu da internette çeşitli asılsız tahminlere yol açmaktadır.

Karelerin karşılaştırılması gizemi çözdü

Bu bilimsel tahmini tamamen doğrulayan pratik kanıtlar da mevcut. Curiosity, bilimsel araştırmalar kapsamında aynı bölgeyi kısa zaman aralıklarıyla birkaç kez üst üste fotoğraflıyor. Yapılan incelemelerde, "denizanası"nın görüntülendiği kareden tam 13 ve 25 saniye önce aynı noktanın yine aynı kamera ile görüntülendiği tespit edildi.

Önceki karelerin analizi, hiçbirinde gizemli bir silüetin bulunmadığını gösterdi. Bu durum, bulgunun ne Mars toprağında durduğunu ne de gezegen yüzeyinde hareket ettiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla nesne, tamamen kozmik bir parçacığın kamera sensörüne etkisi sonucu oluşan optik bir artefakttan ibarettir.

MarsCuriosityNASAUzayBilim Haberleri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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