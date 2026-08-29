ABD'de "Kıyamet Günü" filosu göreve başladı

·4·Dünya
ABD'de "Kıyamet Günü" filosu göreve başladı

ABD Hava Kuvvetleri, Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'nde yeni 5. Helikopter Filosu'nu resmen faaliyete geçirdi. Birim, ülke liderliğini ve üst düzey yetkilileri acil durumlarda güvenli bölgelere tahliye etmek ve hükümetin sürekliliğini sağlamakla ilgili görevlerde yer alacak. Bu bilgi Air Force tarafından duyuruldu.

Yeni filo 27 Ağustos'ta kuruldu. Bu, Andrews Hava Üssü'nde son 60 yıl içinde ilk kez yeni bir ABD Hava Kuvvetleri helikopter filosunun faaliyete geçirildiği anlamına geliyor.

5. Filo, gelecekte HH-60W Jolly Green II helikopterlerini teslim alacak. ABD Hava Kuvvetleri, Andrews üssündeki eskiyen 26 adet UH-1N Huey helikopterini aynı sayıda yeni HH-60W makinesiyle değiştirmeyi planlıyor.

Bu helikopterler, Washington ve Ulusal Başkent Bölgesi'nde kriz durumlarında ABD liderliği için acil önlemler alınması, üst düzey sivil ve askeri yetkililerin taşınması ve hükümetin kesintisiz faaliyetinin sağlanmasına hizmet edecek.

Yeni HH-60W helikopterleri; hız, uçuş menzili ve yük taşıma kapasitesi açısından mevcut UH-1N makinelerinden daha üstün. İlk operasyonel hazırlığa 2029'da, tam operasyonel hazırlığa ise 2030'da ulaşılması planlanıyor.

Geçiş sürecinde 5. Helikopter Filosu ve mevcut 1. Helikopter Filosu paralel olarak faaliyet gösterecek. 1. Filo, yeni HH-60W helikopterlerine geçiş sürecinde UH-1N makineleriyle kritik görevleri sürdürecek.

Basında yeni birim, acil durumlarda üst düzey yetkilileri tahliye etme ve hükümetin sürekliliğini sağlama görevleri nedeniyle "Kıyamet Günü" filosu olarak anılıyor. Ancak bu onun resmi adı değildir. Resmi adı ise 5th Helicopter Squadron.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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