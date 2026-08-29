Rayan Cherki, Crystal Palace galibiyeti sonrası kendi performansını eleştirdi

İngiltere Premier Lig'in yeni haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'a konuk oldu ve sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmada rakip fileleri iki kez havalandıran orta saha oyuncusu Rayan Cherki, maçın ilk yarısındaki performansından memnun olmadığını gizlemedi ve kendi oyununa sert eleştirilerde bulundu. Bu haber Goal.com tarafından aktarıldı.

GOAL.com'un haberine göre, Selhurst Park Stadyumu'nda oynanan maçta City, ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Erling Haaland'ın da duble yaptığı maçta, Phil Foden iki asistlik katkı sağladı. Bu galibiyet, Manchester City'nin Premier Lig sezonuna mükemmel bir başlangıç yapmasını sağladı.

Rayan Cherki'nin kendi performansına eleştirel bakışı

Maçın kahramanı olmasına rağmen Sky Sports'a verdiği röportajda, ilk dakikalardaki performansını açıkça eleştiren genç orta saha oyuncusu, takımın ilk yarıda boş alanları bulmakta zorlandığını ve kendi oyununun beklentilerin altında kaldığını belirtti.

"Performansım pek iyi değildi. İlk yarıda boşlukları bulamadık, çok kötü oynadım," itirafında bulunan Fransız futbolcu, ikinci yarıda teknik direktör Enzo Maresca'nın taktiksel dokunuşları ve değişiklikleri sayesinde oyunun çehresini değiştirmeyi başardıklarını vurguladı.

Yeni dönem ve tarihi sonuçlar

Bu sezon takımda önemli değişiklikler yaşandı. Rayan Cherki, Pep Guardiola döneminin sona erdiğini ve İtalyan teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde yeni bir tarihin yazılmaya başlandığını ifade etti. Oyuncuya göre takım, sahada en iyi özelliklerini sergilemeye hazır.

Rayan Cherki'nin Premier Lig'deki ilk iki maçında iki gol ve iki asistle oynadığını belirtmek gerekir. İstatistiklere göre, İngiltere ligi tarihinde sezonun ilk iki maçında hem gol hem de asist katkısıyla duble yapan üçüncü futbolcu oldu. Daha önce bu başarıya sadece Thierry Henry ve Didier Drogba ulaşabilmişti.