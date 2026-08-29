Trump, Venezuela ile 'tarihin en büyük' anlaşmasını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump Venezuela ile 'dünya tarihinin en büyük' petrol anlaşmasının yapıldığını duyurdu. Bunu kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yazdı.

Trump, 'ABD, Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması konusunda mutabakata vardı!' açıklamasında bulundu.

Trump, anlaşmanın kendi talimatı doğrultusunda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından, Venezuela Devlet Başkanı vekili Delcy Rodriguez ve özel sektör temsilcileriyle iş birliği içinde hazırlandığını belirtti.

Donald Trump'ın ifadesine göre ABD, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervi üzerinde kontrol hissesi elde etti.