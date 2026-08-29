Trump, Venezuela ile 'tarihin en büyük' anlaşmasını duyurdu

·10·Dünya
Trump, Venezuela ile 'tarihin en büyük' anlaşmasını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump Venezuela ile 'dünya tarihinin en büyük' petrol anlaşmasının yapıldığını duyurdu. Bunu kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yazdı.

Trump, 'ABD, Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması konusunda mutabakata vardı!' açıklamasında bulundu.

Trump, anlaşmanın kendi talimatı doğrultusunda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından, Venezuela Devlet Başkanı vekili Delcy Rodriguez ve özel sektör temsilcileriyle iş birliği içinde hazırlandığını belirtti.

Donald Trump'ın ifadesine göre ABD, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervi üzerinde kontrol hissesi elde etti.

'Bu tarihi anlaşma, Amerika'nın petrol rezervlerini iki katından fazla artıracak, ülkemiz için mevcut petrol hacmini önemli ölçüde yükseltecek ve önümüzdeki yıllarda tüm Amerikalılar için benzin fiyatlarının ciddi oranda düşmesini sağlayacak' dedi ABD Başkanı.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

“Böyle insanlara merhamet yok.” Sadır Caparov “halk düşmanlarının” cezalandırılması çağrısında bulundu“Böyle insanlara merhamet yok.” Sadır Caparov “halk düşmanlarının” cezalandırılması çağrısında bulunduBugün, 12:39İstanbul'da iki tramvay çarpıştıİstanbul'da iki tramvay çarpıştıBugün, 11:1215 yaşındaki kız 20 gün boyunca bağırsağında iğne ile yaşadı15 yaşındaki kız 20 gün boyunca bağırsağında iğne ile yaşadıBugün, 10:57«En büyüğü benim»: Trump, ABD başkanları sıralamasını açıkladı!«En büyüğü benim»: Trump, ABD başkanları sıralamasını açıkladı!Bugün, 10:0629 parmaklı kedi dünya rekoru kırdı29 parmaklı kedi dünya rekoru kırdıDün, 23:54Futbol topunu kafasında sektirirken 17 tişört giyen adam Guinness rekoru kırdıFutbol topunu kafasında sektirirken 17 tişört giyen adam Guinness rekoru kırdıDün, 23:49
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti