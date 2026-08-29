45 yaşındaki bir erkek yüz germe işlemi sırasında hayatını kaybetti

Brezilya'da kozmetik bir işlem sırasında yaşanan trajedi, 45 yaşındaki iş insanı João Victor Batista Pinheiro'nun ölümüyle sonuçlandı. İki çocuk babası olan adam, 18 Ağustos'ta Fortaleza'nın prestijli bölgelerinden birindeki bir klinikte anestezi altında yüz germe işlemi yaptırıyordu.

İşlem sırasında João'nun ağzından köpük gelmeye başladı. Sağlık ekipleri onu hayata döndürmek için yedi kez müdahalede bulundu ancak adam hayatını kaybetti.

João, iki yıldır diş cerrahı Michele França'nın müşterisiydi ve daha önce de klinikte birçok kozmetik işlem yaptırmıştı. Hatta 2025 yılında kliniğin reklamında yer alarak dış görünüşü, cildi ve yüzünü gençleştirmek üzerine çalıştığını belirtmişti.

Ailesi, João'nun sağlıklı olduğunu ve düzenli spor yaptığını ifade etti. Ancak yerel basının ulaştığı adli tıp raporunda hipertansiyon geçmişi olduğu kaydedildi.

Polis şu anda ölüm nedenlerini, ihmal veya kasıtlı bir kural ihlali olup olmadığını araştırıyor. Espaço Michele França kliniği, gerekli tüm tıbbi önlemlerin alındığını ve acil durumda ekibin derhal müdahale ettiğini bildirdi.

Bu arada, João'nun ailesinin avukatı Alisson Castro, klinikte defibrilatör bulunmadığını iddia etti.

João, Casa de Fogos São João şirketinin sahibiydi ve 20 yılı aşkın süredir aile şirketini yönetiyordu.

İş insanı 20 Ağustos'ta Caucaia şehrinde defnedildi. Henüz resmi ölüm nedeni belirlenmedi. Anestezi ekibi lideri Valéria Melo başkanlığındaki tıbbi ekip, nihai adli tıp raporunu beklediklerini ve soruşturma ile yargı organlarıyla tam iş birliği yapacaklarını açıkladı.