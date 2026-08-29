Hırsızlar yüksek hızdaki kamyondan 105 kilogram tavuk eti çaldı (video)

Mısır'da yaşanan sıra dışı bir hırsızlık olayı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hırsızlar, yüksek hızla ilerleyen bir kamyondan 105 kilogram tavuk etini çalarak kaçtı. Olay anına ait görüntüler, birçok kişiye "Hızlı ve Öfkeli" filmlerindeki sahneleri hatırlattı.

Yayılan videoda, iki kişinin hareket halindeki kamyondan kutuları bir kamyonete attığı görülüyor.

Kamyon şoförü toplamda 4 ton tavuk eti taşıyordu. Hırsızlığın gerçekleştiğini fark etmeyen şoför, eksik olan 105 kilogramlık ürünü daha sonra tespit etti. Soruşturma kapsamında kolluk kuvvetleri, suça karıştığı iddia edilen 6 kişilik bir çeteyi belirledi.

Şüphelilerin tamamının daha önce de suç kayıtlarının bulunduğu açıklandı.

Yakalanma sürecinde şüpheliler polise ateş açtı. Resmi verilere göre çatışma sonucunda 3 şüpheli etkisiz hale getirildi, 3 kişi ise gözaltına alındı.