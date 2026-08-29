Carlos Prates, İslam Mahaçev'in zayıf noktasını bulduğunu açıkladı!

UFC'nin velter sıklet divizyonunda yeni ve korkutucu bir rekabet şekilleniyor. Brezilyalı tehlikeli nakavtçı Carlos Prates, mevcut şampiyon İslam Mahaçev ile Ian Machado Garry arasındaki şampiyonluk mücadelesini detaylıca analiz ederek, Rus yıldıza karşı bir galibiyet planı olduğunu açıkladı.

Vatandaşı Gilbert Burns'e verdiği kapsamlı röportajda Prates, Garry'nin savunma stilini inceledikten sonra Mahaçev'in yerdeki ve kafes kenarındaki baskısını etkisiz hale getirebileceğine tamamen ikna olduğunu belirtti.

«Garry'nin savunmasını görünce özgüvenim ikiye katlandı»

Carlos Prates, maç sırasında gözlemlediği taktiksel detaylara değindi:

Özgüven patlaması: «Dürüst olmak gerekirse, bu karşılaşmayı izledikten sonra kendime olan güvenim daha da arttı. Gördüklerim ve tam bir hazırlık süreci için yeterli vaktim olduğunu düşünürsek, onu gerçekten yenebileceğime inanıyorum;

Kafes kenarı savunması: Ian'ın bazı pozisyonlarda nasıl savunduğunu gördüm. Bu, tam olarak benim kafese yaslandığımda yaptığım hareketlerin aynısı. Hatta sparringlerde Ian'ın kendisine karşı bile tam olarak bu savunma stilini kullandım;

Boy ve fizik avantajı: Machado oldukça uzun, bu yüzden Mahaçev'in onun arkasına geçmesi ve bacaklarıyla kontrol sağlaması çok zor oldu. O an kendime, bu duruma rahatlıkla uyum sağlayabileceğimi söyledim. Sanırım bu adamın işi bitti; ona ulaşacağım», dedi Brezilyalı dövüşçü.

Mahaçev'in pozisyonu: Maç ne zaman gerçekleşecek?

İrlandalı Ian Machado Garry'yi hakemlerin oybirliğiyle mağlup eden İslam Mahaçev de bu karşılaşmadan kaçmayacağını gizlemedi: