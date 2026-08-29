Korkunç tartışma: Umar Nurmagomedov, Gürcü eski şampiyonun yalanını ortaya çıkardı

·3·Spor
Korkunç tartışma: Umar Nurmagomedov, Gürcü eski şampiyonun yalanını ortaya çıkardı

UFC horoz sıkletinin iki büyük yıldızı Umar Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Gürcü eski şampiyonun son açıklamaları ve suçlamalarının ardından Dağıstanlı dövüşçü sert bir yanıt vererek rakibini yalan söylemekle ve sosyal medya üzerinden gereksiz bir kaos yaratmakla itham etti.

MMA Fighting portalına verdiği röportajda Nurmagomedov, Gürcü sporcuyla asla dost olmayacaklarını ve anlaşmazlığın erkekçe çözülmesi gerektiğini vurguladı.

«Asla dost olmayacağız: Bir sorunun varsa karşıma gel»

Umar Nurmagomedov, Dvalishvili'nin sosyal medyadaki iddialarının asılsız olduğunu belirtti:

  • Düşmanlığın sonu yok: «Bu çekişmenin asla bitmeyeceğini ve asla dost olamayacağımızı düşünüyorum. Çok fazla konuşuyor ve akıl almaz işler yapıyor. Hatta menajerim Rizvan'a hakaret edip çeşitli yalanlar yayıyor. Sosyal medya hesaplarımı sadece kendim yönetiyorum;

  • Yalanlar ve bahaneler: Dvalishvili, onunla sadece konuşmaya giden arkadaşlarımı bile bu tartışmaya çekmeye çalıştı. Videolarda da görünüyor; kimse ona dokunmadı veya onu tutmadı. Neden yalan söylüyor ki?

  • Yüz yüze açık görüşme teklifi: Eğer gerçek bir erkek olarak bir sorunun varsa, ne kameraya ne internete ne de başka insanlara ihtiyacın var. Eğer ona saygısızlık ettiysem, kamera arkasında ağlamak yerine karşıma gelsin ve her şeyi yüzüme söylesin.»

«Makine» yerine yeni lakap

Nurmagomedov, Merab'ın oktagondaki meşhur lakabına da kinayeli bir gönderme yaptı:

  • Lakap değiştirme teklifi: «Artık sana 'The Machine' (Makine) lakabı yakışmıyor, onu 'Saygısızlık' olarak değiştir Merab! Senden hiçbir makine olmaz çünkü sürekli aynı şeylerden şikayet edip duruyorsun» diyerek sözlerini noktaladı Nurmagomedov.

UFCMMAUmar NurmagomedovMerab DvalishviliDövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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