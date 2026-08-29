Kiev yakınlarında korkunç patlama: Mühimmat deposu yandı, 27 kişi hayatını kaybetti

·6·Dünya
Kiev yakınlarında korkunç patlama: Mühimmat deposu yandı, 27 kişi hayatını kaybetti

Kiev bölgesine bağlı Milaya köyünde, insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından şiddetli bir patlama ve acil durum meydana geldi. Bölgedeki mühimmat deposuna düzenlenen saldırı büyük bir infilaka yol açarak çevredeki konutlara ve sosyal tesislere büyük zarar verdi.

Resmi verilere göre olay sonucunda en az 27 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise çeşitli derecelerde ağır yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Dmitrovka topluluğu lideri Taras Didich'in de bulunduğu doğrulandı.

Huzurevi ve evler yıkıldı: 370'ten fazla kişi tahliye edildi

Şiddetli patlama dalgası ve şarapneller çevredeki altyapıyı yerle bir etti:

  • Sosyal tesislere verilen zarar: Patlama merkezine yakın konumdaki çok katlı ve özel konutlar ile yaşlılar ve engelli bireyler için ayrılmış özel bir huzurevi ciddi şekilde hasar gördü;

  • Kurtarma çalışmaları: Olay yerinde 300'den fazla Devlet Acil Durum Hizmetleri personeli yangını söndürme ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor;

  • Tahliye: Şu ana kadar tehlikeli bölgeden 370'ten fazla vatandaş güvenli bölgelere nakledildi ve tahliye süreci aralıksız devam ediyor.

«Buna sebep olanlar hesap verecek»: Devlet ihmali üzerine soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Ukrayna Ulusal Polisi ve Güvenlik Servisi (SBU) tarafından özel bir ceza davası açıldı:

  • Katı kuralların ihlali: Mevcut güvenlik yönetmeliklerine göre, patlayıcı mühimmatların konutların ve sosyal binaların yakınında depolanması kesinlikle yasaktır;

  • Yetkililerin sorumluluğu: Hükümet yetkilileri, mühimmatın yerleşim alanı yakınında depolanmasına izin veren tüm sorumlu kişilerin devlet ihmali maddesi uyarınca tam olarak yargılanacağını ve durumla ilgili sert sonuçlara varılacağını açıkladı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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